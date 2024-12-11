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再訪陸 ! 馬英九18日率青年參訪哈爾濱、成都

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照（記者黃羿馨／攝影）
前總統馬英九。圖／聯合報資料照（記者黃羿馨／攝影）

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應大陸方面邀請，前總統馬英九將於12月18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

蕭旭岑表示，馬英九基金會剛邀請北京清華大學等七所大陸大學師生團訪台，馬英九緊接著率青年學子赴大陸參加活動。在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑表示，馬英九時常在各個場合重申，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

蕭旭岑 青年 馬英九基金會

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