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雙城論壇若停辦 學者：賴清德兩岸政策「愈鎖愈緊」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（左）去年率團至上海參加雙城論壇，由上海副市長華源（右）接機。圖／北市府提供

雙城論壇傳出恐因中共軍演，讓陸委會不排除喊停，文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥認為，如果今年陸委會不准續辦，就很清楚，賴清德總統的兩岸政策就是「愈鎖愈緊」。

曲兆祥說，最近也觀察到大陸對台灣的態度更加緊縮，關鍵除賴清德總統出訪獲美方接待，還有就是美國總統當選人川普即將上台，美中關係變化目前看起來變化不大，但沒人說得準，台灣看來是採取「先縮」政策。

「兩岸關係不樂見雙城論壇停辦。」曲兆祥認為，雙城是目前兩岸官方交流剩下的少數官方小窗口，若停辦，未來檯面上的東西會慢慢轉向檯面下，最大問題是檯面下的關係無法監督，儘管雙城論壇是城市交流，不觸及兩岸政策擬定面，屬於象徵性交流，如果連這都不能容忍，可以想像兩岸關係只會愈來愈糟。

政大外交系教授黃奎博認為，之前聯合利劍系列演習都沒影響到兩岸地方交流，所以若這次「各說各話」的中共(準)軍事行動可能成為賴政府不核准雙城論壇的理由，兩岸官方互動恐怕難上加難、雪上加霜。

黃奎博認為，今年雙城若不准辦，對於民間交流的影響應該較小，因為明眼人都知道，雙城論壇今年若被迫停辦，是被民、共兩黨怨仇所牽連的，台灣民間不受民進黨政府准駁的兩岸交流則理應不受影響。

曲兆祥也認為，若今年雙城不准辦，關起來是一念之間，未來要打開也是一念之間，之前台海危機陷入危急，前副總統連戰的一趟融冰之旅，就會春暖花開。

曲兆祥 美中關係 雙城論壇

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