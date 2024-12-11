雙城論壇若取消恐斷兩岸交流 藍綠白議員立場曝
今年將邁入第15屆的雙城論壇預計下周登場，民進黨日前要求停辦，陸委會如果再取消，恐怕是有戰略的全面停止兩岸交流。藍營議員喊話陸委會應能理解自己使命；綠營認為，中國統戰無所不用其極，台灣有政黨裡應外合是應踩剎車；白營批民進黨選前選後雙標。
國民黨議員柳采葳指出，當前高度緊張的環境，兩岸相互間需要存有善意與交流，降低誤解與對立。雙城論壇見證兩岸關係的破冰與敵意消融，繼續舉辦也意味著兩岸城市間仍盼望友善合作的願景，再次迎來春暖花開的季節，相信在尊重對等的前提下，陸委會應能理解自己的使命也贊同持續舉辦。
民進黨議員陳怡君直言，市長蔣萬安拋出雙城論壇，中國對台灣對台灣的善意沒有改善，對台灣威脅更甚，所以蔣萬安的雙城根本是「拿臉給人打」，自降國格及市格，也沒有骨氣志氣，對於中國的不友善，也沒有對等交流的誠意，「蔣萬安應該要拿出志氣，暫緩雙城交流！」
她不滿，拿誠意交流卻不被買單，是誰都會認為應該要生氣，試問蔣萬安做人的格調跟高度在哪裡？也呼籲蔣萬安拿出魄力停辦雙城論壇，「得不到善意的交流，委屈的交流不是愛、是家暴！」中國統戰已到無所不用其極，加上台灣有政黨裡應外合，所以雙城論壇是應該踩剎車。
民眾黨議員陳宥丞指出，賴清德還是民進黨總統候選人時，頻頻向對岸釋出善意，不僅要和對岸展開對話，更希望請習近平吃蝦仁飯和珍奶；當選後，就選擇性失憶？就認為兩岸雙城論壇應該停辦，這是民進黨雙標、還是賴清德的雙重人格？
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