川普就職典禮 賴總統指派韓國瑜率團

昨天是世界人權日，賴清德總統、立法院長韓國瑜一同出席第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，並肩而坐的兩人多次交頭接耳、互動熱絡。據了解，兩人談話除聚焦獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」，賴清德也祝福韓國瑜「一路順風」，間接證實將指派韓率團參加美國新任總統川普就職典禮。

川普明年一月廿日就職，據了解，府方日前已透過管道邀請韓國瑜代表總統出席川普就職典禮，但基於雙方默契而尚未公布。由於立法院尚未收到府方函文，韓國瑜辦公室人士僅低調回應稱「一切尊重府方安排」，目前尚無訊息可以報告。總統府發言人郭雅慧表示，目前代表團相關作業仍在規畫邀約中，待確定後會正式向國人報告。

對於賴清德「不卡韓」、擬依慣例指派韓國瑜率團參與川普就職典禮，朝野立委多抱持肯定態度。國民黨立委李彥秀表示，賴清德派韓國瑜可以讓朝野關係獲得舒緩，並可向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。

民眾黨立委林憶君也稱，期盼賴總統能夠釋出更多善意，也樂見未來朝野有良好互動。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘強調民進黨團還是希望在野要一起把明年度總預算案完成三讀，不要拖延到韓國瑜的美國行程。

我方慶賀美國總統就職，過去多由國會議長率團。立法院前院長王金平二○○九、二○一三年代表我國率團參與美國總統就職典禮，二○一七年川普就職也由時任立法院長游錫堃率團參與。