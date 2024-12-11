曲兆祥：雙城論壇若停辦 交流轉檯面下更難監督

文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥認為，雙城論壇是目前兩岸官方交流剩下的少數小窗口，若停辦，未來檯面上的東西會慢慢轉向檯面下，最大問題是檯面下的關係無法監督，若連不觸及兩岸政策擬定面、僅是城市交流的論壇都不能容忍，可以想像兩岸關係會愈來愈糟。

「如果陸委會不准雙城論壇續辦，很清楚代表賴清德兩岸政策『愈鎖愈緊』。」曲兆祥說，最近觀察到大陸對台態度更加緊縮，關鍵除賴總統出訪獲美方接待，還有就是美國總統當選人川普即將上台，美中關係變化目前看起來變化不大，但沒人說得準，台灣看來是採取「先縮」政策。

政大外交系教授黃奎博認為，之前聯合利劍系列演習都沒影響兩岸地方交流，若這次「各說各話」的中共（準）軍事行動成為賴政府不核准雙城論壇理由，兩岸官方互動恐怕難上加難、雪上加霜。