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新聞眼／政府對軍演「寄厚望」 劍指雙城論壇

聯合報／ 本報記者廖士鋒
陸委會副主委梁文傑今年10月中旬曾公開指出共軍軍演會影響我方對大陸人士來台交流審查跟開放；針對雙城論壇，梁文傑強調「交流、溝通，一定要氛圍好」。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委梁文傑今年10月中旬曾公開指出共軍軍演會影響我方對大陸人士來台交流審查跟開放；針對雙城論壇，梁文傑強調「交流、溝通，一定要氛圍好」。圖／聯合報系資料照片

台灣媒體這幾天都在拚命「找軍演」，在國安人士「全力襄助」下，似乎兩岸必須面對又一次的軍事緊張。與此同時，暌違六年將再度於台北實體舉辦的雙城論壇，因我方政府一再示警共軍「軍演」，傳出遭政府否決或大砍訪團名單的可能性不斷上升。

雙城論壇已到了政府公布審核結果的關鍵時刻，連日經由我方國安人士與國防部不斷「披露」消息，似乎整個黃海、東海到南海一帶已經滿布共艦，隨時可能宣布演習，若沒有宣布，也是規模遠較前幾次對台演習來得更大的海上軍事動員。

共軍東部戰區沒有宣布消息，海事局、海警局官網也沒有航行警告，大陸國防部、外交部接連被問到軍演議題都只重申反對台獨的立場，但與大陸的低調相比，我方政府對「聯合利劍Ｃ」之所以「寄予厚望」，劍指雙城論壇的意味愈來愈濃。

今年十月中旬，陸委會、海基會偕記者到馬祖時，陸委會副主委梁文傑就曾公開指出共軍軍演會影響我方對大陸人士來台交流審查跟開放；針對雙城論壇，梁文傑再度強調「交流、溝通，一定要氛圍好」，在多次對兩岸交流「前提」宣示後，搭配國安人士不斷透過媒體「詳述」共軍海上布局、甚至說「一九九六年以來最大規模」，雙城論壇照常舉辦似乎就變得「不合時宜」。

賴政府上任後，陸委會對藍營執政縣市進行兩岸交流的「不歡迎」態度早有端倪。例如官員曾說就算由上海市長龔正來台，但因其非該市一把手，「層級不會太高」；今年南投舉辦「兩湖論壇」也曾因中央審核太晚通過而被迫延期，之後更是低調舉辦。

只不過，賴政府如此對兩岸地方政府交流擺臉色，實際上也是打臉賴總統「推動健康有序交流」的宣示。近日我方持續藉由「軍演」塑造兩岸敵意升高態勢，如果最後果真影響到雙城論壇，未來對兩岸各項交流的復甦將更難找到樂觀理由了。

共軍 國防部 梁文傑 聯合利劍 軍演 陸委會 雙城論壇

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