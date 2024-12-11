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雙城論壇可能喊停 陸委會今說明立場

聯合報／ 記者廖士鋒林麗玉羅印冲／綜合報導
去年雙城 蔣會龔正 今年台北上海雙城論壇預計十七日登場，陸委會今天要說明政府對此案的基本立場。圖為去年八月台北市長蔣萬安（右）在雙城論壇與上海市長龔正握手合影。（中央社）
去年雙城 蔣會龔正 今年台北上海雙城論壇預計十七日登場，陸委會今天要說明政府對此案的基本立場。圖為去年八月台北市長蔣萬安（右）在雙城論壇與上海市長龔正握手合影。（中央社）

今年台北上海雙城論壇預計下周二（十七日）登場，此案仍在賴政府審查階段。知情人士透露，鑒於預定舉行的日期趨近，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。

知情人士：兩岸交流 看氣氛

知情人士指出，這一段時間以來，政府的立場很明確，兩岸交流與溝通，一定要氣氛好；近日共軍在鄰近海域的動作頻頻，已對台灣形成壓力。「我方持續、高度關注這件事情（指中共對台軍演）是否發生」。但他也說，情勢仍在動態發展中，我方對兩岸交流的立場一貫且明確，否則交流也沒有多大意義。

對於我方擬將大陸對台的軍事脅迫作為雙城論壇舉辦准駁的依據，陸委會昨天回應本報表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

大陸日前在東南沿海劃設「保留」空域，但至截稿前尚未宣布對台軍演。上述人士援引近日我國防部官員披露的訊息指出，共軍現在的動作就像「沒有宣告軍演的軍演」，我方會密切關注情勢變化。

審查氣氛詭譎 3種可能狀況

針對我方可能因大陸軍事動作封殺雙城論壇來回擊大陸，北市府表示，截至昨晚還沒收到雙城論壇審查過不過的消息，依慣例今天應會有審查結果。知情人士已推演三種可能情況，最糟就是全團封殺，在論壇邁入第十五年中斷。

市府知情人士說，北市府送件後雖未被要求補件，但審查氣氛詭譎，之前陸委會就曾說「交流氣氛要好」，這兩天民進黨從中央到民代不斷釋出「共機擾台，雙城論壇停辦」訊息，國防部近期也積極發布共機擾台訊息，的確有感覺到一點「刻意」。

改視訊會議 對岸不見得願意

這名人士認為，雙城論壇行之多年，實在沒有不准的道理。他說，正在送審的雙城論壇可能有三個結果，最順利的狀況就是上海方一○二人名單全都通過，次好就是有幾個人刻意不給過，最糟就是陸委會用各種理由不給過、全盤封殺雙城論壇。「的確三種狀況都有可能，目前市府還沒有收到最後訊息。」

二○二二年因新冠疫情，時任台北市長柯文哲曾和上海以視訊方式辦雙城論壇。但北市府人士說，如果今年雙城論壇橫生波折，即使改視訊會議也要經過陸委會審查核准，上海方甚至北京也不見得願意，「北市府會很被動」。

共機擾台 北市府 柯文哲 軍演 陸委會 雙城論壇

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