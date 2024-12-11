劉和然批中央：能源政策慢半拍

新北副市長劉和然昨談能源政策，批「中央慢半拍」，和歐洲比還差一大截。劉為2026新北市長熱門人選，加上民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等近期都勤跑行程，被視為選戰提早開打。不斷被拱參選的台北副市長李四川仍說，「現在真的沒有規畫」。

劉和然昨在廣播節目暢談新北獲國際環保獎項，並回憶反對深澳電廠過程。他說，中央能源政策沒有整體思考且慢半拍，應負責任面對，台灣的能源政策和歐洲比差很多，他們已談到低碳與潔淨能源。劉直言中央步伐太慢，導致中南部火力電廠，包括中火一直出現爭議。

劉說，中央政府做不來，地方可先做，尤其在空氣防治，2022年底全市燃煤工業鍋爐全面退出場，接下來燃油也要退場，也要與境內台電電廠談新的碳處理技術。

從教育局到環保局，劉和然在新北一待就是37年。劉說，包含「環保稽查重案組」成功破獲391件重大汙染案，建立「數位化指揮中心」讓稽查工作更精準有效，這些和教育一樣都是「做未來的事」，成果要多年後才能看到，但「滿過癮的」。

劉和然分享新北獲獎，突打中央又自誇自身優勢，還說「做未來的事滿過癮」，令人產生政治聯想；加上其他兩黨熱門人選近期都鴨子划水勤跑行程，外界認為暗潮洶湧。

黃國昌近期持續參與地方行程，對能源政策也很有感。他說，賴政府能源政策只有口號，沒有規畫，連再生能源配比及如何達標，都無法說明，這是國家的悲哀。

蘇巧慧不斷辦講座，涵蓋性平、親子、青年等議題，緊跟賴清德總統行程，頻率之高、範圍之廣有目共睹。

綠白持續進攻，不少藍營人士憂心新北延續執政機率受影響。李四川說，「現在心情不變、決定也不變」，他是做工程的人不擅長選舉，現在真的沒有規畫。