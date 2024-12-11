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拚北市長 傳綠推苗博雅戰蔣萬安

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／台北報導
2026年縣市長選舉，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，力拱社民黨議員苗博雅出戰台北市長。圖／聯合報系資料照片
2026年縣市長選舉，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，力拱社民黨議員苗博雅出戰台北市長。圖／聯合報系資料照片

2026縣市長選舉，民進黨傳出有意在艱困選區北市採「民主大聯盟」策略，推社民黨議員苗博雅挑戰蔣萬安市長連任路，苗昨未否認；但黨內也拋出英系立委王世堅、新系立委吳思瑤，甚至親賴的政院副院長鄭麗君等人，黨內初選恐勢在必行。

藍營人士則直指，「這不是民主大聯盟2.0，是綠營內部矛盾檯面化」。

「這時間被點名就是要當箭靶被罵的。」苗博雅昨說，前天發生很多奇妙的事，今天開始各種莫名其妙攻擊會更多，政治這條路一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，只能把每一步確實走好，「雖不想涉入太多無謂紛擾，但紛擾總會跟著做事的人。」

民進黨內人士說，苗博雅本屆大安區立委選舉以4成4得票率逼戰國民黨羅智強到最後一刻，自然會有人想複製大安區模式到北市選戰，但現階段挑戰蔣萬安最有實力是可「陸空戰」並行的王世堅，英系最支持，北市也是英系大本營，聲量不下於苗博雅。

黨內人士說，新潮流非常排外，黨主席賴清德最想扶持的人應是鄭麗君，黨內拋出苗博雅，恐只是試水溫。

被點名的吳思瑤說，她現在就是顧好黨團，做好立委。民進黨在北市先天有三大劣勢，包括基本盤結構，還須面對蔣萬安連任，蔣有蔣家人後代和藍營儲君地位，挑戰難度高，苗博雅會是奇兵，或許可出其不意。王世堅則僅簡單回應「恭喜」。

北市議員洪健益說，苗博雅是一步好棋，但黨內有初選機制，且人才濟濟。包括王世堅、鄭麗君，還有北市議員簡舒培、民進黨秘書長林右昌等「都是好人才」。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，尊重與苗博雅合作的想法，但黨內還是有許多優秀人選，會推最強人選、積極徵詢會贏的人。

國民黨議員李明賢認為，王世堅、吳思瑤動作多，王往「中間路線」修正，吳往「激進路線」衝，都是為挑戰市長寶座；現在拋出苗博雅應是要提醒「王世堅、吳思瑤你們要乖一點，提名還是掌握在我賴清德手上。」

「應該是試探性訊息。」國民黨議員張斯綱認為，這透露民進黨2026會以大聯盟概念打選戰，最後人選未必是苗博雅，只是要引更多人選出來。

至於民眾黨，黨內人士說，藍白合因市府查五大案「還很難說」，國民黨過去在北市議員提名都提好提滿，如果議員沒有協商空間，市長選舉就難有藍白合空間。

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