張文貞：死刑目前合憲 非急迫議題

憲法法庭今年九月針對死刑作出判決，司法院長被提名人張文貞昨天說，死刑目前在我國合憲，作為審判長被提名人，必須遵守憲法法庭判決，這個議題現在並不是急迫的議題；未來會把建構法院的社會信任，還有捍衛民主憲政的法治與人權，包括推動制度機制、專業效能與國際連結，作為司法院長最重要的任務。

立法院全院委員會昨天審查司法院大法官人事同意權案。張文貞回答國民黨立委楊瓊瓔詢問時表示，希望未來作為審判長，能按照過去的程序制度，據此解釋及裁判憲法；大法官不應輕易做出決定，要留給社會跟政治部門多些討論跟溝通空間。

國民黨立委陳玉珍詢問，憲法法庭要求判死應各級法院一致決，憲法法庭裁判是否違憲？也要反求諸己。張文貞回答，美國聯邦法院也是如此，最高法院要求各州法院做成最嚴重罪行及死刑科處，陪審團必須一致決。

副院長被提名人姚立明答詢時表示，他支持死刑，不過，死刑除了是禁止人民侵犯人民的生命權，國家也不能侵害人民的生命權，為了降低國家犯錯的機率，他贊成給予被判決死刑的人比較嚴格的條件。