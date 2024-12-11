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新聞眼／藍白不願埋單 大法官人事審查僅是過場
立法院昨天終於啟動大法官人事審查，司法院長被提名人張文貞首先上陣，民眾黨團總召黃國昌認為她面對廢死議題態度模糊，大喊失望；司法院副院長被提名人姚立明針對「政治變色龍」質疑，強調都是「被動變色」，充分展現其政治性格，也讓在野立委搖頭。
賴清德總統今年八月提出上任首份大法官名單，人選一出，各界譁然，張文貞是民進黨聲請國會改革釋憲案的鑑定人，姚立明則是賴清德競選總統時的主委，與憲法對大法官「超出黨派之外」的規定有所出入，人選還幾乎全是「綠友友」，教在野黨如何接受？
從昨天詢答來看，張文貞面對立委詢問死刑議題，數度稱尊重憲法法庭裁判，不無閃躲之意。但司法院長未來將主持憲法法庭，針對重大人權議題態度為何，難道全民沒有知的權利？
姚立明是大法官人事審查的重中之重，藍白全聚焦在姚曾遊走不同政治光譜。姚口才便給，與立委唇槍舌戰，但可否超然獨立於黨派之外？恐難讓外界信服。
在野聯手掌握國會過半，連姚立明都心知肚明「要通過不容易」；藍白早就批評這是「史上最爛大法官名單」，審查也僅是「過場」，姚立明等人最後恐難逃被刷下的命運。賴清德總統若不能及早尋覓更適合人選，將難迅速補齊大法官。
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