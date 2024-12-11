陸配前議員史雪燕被解職 許淑華：政治動作

南投縣前議員史雪燕因有大陸國籍，內政部行文要求解職。南投縣長許淑華昨批評，內政部作法是用政治剝奪外籍配偶參政權，只有政治動作，與民主精神背道而馳。內政部表示，依國籍法規定，史應於就職1年內提出喪失外國籍與取得證明文件，南投縣議會未依法確認，才依法解除職務。

南投縣議會表示，史雪燕2021年遞補議員時，史是大陸籍配偶，並非外國人，因此不適用國籍法；內政部片面以「國籍法」要求解職，不符合雙重國籍的問題，但尊重內政部解釋；史任內薪資、所得為合法行使職權所得，議會不會追繳。

史雪燕2018年參選南投縣議員未當選，因為前議員游宏達涉貪遭判刑、褫奪公權定讞，游被解職，依得票數由史雪燕遞補，她2021年就職，但2022年競選連任時落選，議員任期僅1年4個月。內政部近日發文解除史雪燕職務，引發政壇討論。

許淑華說，大陸籍配偶是用兩岸人民關係條例來台，而非用國籍法，取得中華民國身分證後，政府也未要求放棄大陸國籍；民進黨擔心衍生問題，用國籍法解釋，行文給縣府、議會要求解職，但史已卸任，要求解職沒有必要，只是政治動作。

她說，內政部對史擔任議員領取的費用，僅表示尊重議會，如內政部認為史不該就任，任內薪資、出席費就應取消，又怎會交給議會決定？凸顯內政部自相矛盾。

內政部表示，沒剝奪外配參政權，依兩岸人民關係條例，大陸人士取得台灣人民身分，須註銷大陸戶口登記，非喪失原國籍；2009年已函示，任民選公職兼具外國籍，應於就職前辦理放棄外國籍，就職1年內應完成喪失該國國籍及取得證明。內政部說，南投縣議會未依法確認史雪燕辦理情形，因此2日依國籍法解除其公職。