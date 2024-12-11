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大法官人事案／被批變色龍 姚立明：一生不求官

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇林銘翰張曼蘋林縉明／台北報導
司法院副院長被提名人姚立明（左圖）昨在立院審查會上，被國民黨立委吳宗憲（右圖）等人質疑是「政治變色龍」。記者曾學仁／攝影
司法院副院長被提名人姚立明（左圖）昨在立院審查會上，被國民黨立委吳宗憲（右圖）等人質疑是「政治變色龍」。記者曾學仁／攝影

立院全院委員會昨天審查司法院大法官人事案，副院長被提名人姚立明政治經歷橫跨各黨派，遭在野立委批評「政治變色龍」。姚立明表示，他全部都是被動邀請，沒有一個是他主動；他還爆料，連立法院長韓國瑜參選高雄市長前也曾邀請他。

姚立明口頭報告時，指他一生不求官，有人質疑賴清德總統提名他是酬庸，可是大法官提名需要一定法定資格，光提名程序就非常繁複，更何況需要經過立院同意，目前民進黨沒有多數，要通過不容易，怎可以用「酬庸」形容？

姚立明表示，也有批評稱他不忠於政黨、不忠於特定意識形態，但這豈不證明了他只忠於專業、自己的良心，正是大法官所需要的條件；他就是確信，能堅持專業與理想，用憲法專業、政治經驗，讓憲法解釋更落實，才接受總統提名。

姚立明強調，他在新黨的憲政主張就是中華民國，從沒有改變論述；中華民國不是討論對象，只有如何在憲法定位中華人民共和國，才是要面對的憲法問題；中華人民共和國若不是叛亂團體，就是被我國承認接受的國家，當然是兩個國家概念。

昨天審查時，朝野立委問題五花八門，從姚立明過往經歷、學術成就、提名資格、死刑存廢議題，再到修憲議題等。國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委陳昭姿細數姚立明政治經歷，並質疑為何在送交立法院的自傳中漏掉「倒扁紅衫軍」的經歷。

姚立明表示，紅衫軍是社會運動，不是什麼職務或頭銜，「我從來也不是，是媒體賦予我副總指揮」，他不需要否認過往經歷，僅是被邀請參與其中。

有關「政治變色龍」稱號，姚立明說，他全是被動的，被動被民眾黨主席柯文哲施明德、賴總統邀請，甚至被動參與新黨選舉立委，所以不是變不變的問題，並強調「接觸任何一位政治人物，不需要變動，為什麼要排斥任何人？」

姚稱「賴清德不可能戒嚴」

國民黨立委吳宗憲關注南韓戒嚴之亂，姚立明說，賴清德不可能宣布戒嚴，但他同意修改戒嚴法規定，將追認時間由一個月改為廿四小時。他說，不會因為賴清德做出違法違憲的行為，就避口不談。昨天是世界人權日，賴總統也在臉書發文表示，民主台灣是我們唯一要走的道路，絕對不會走回頭路。

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