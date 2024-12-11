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質疑柯文哲違哪條法 陳佩琪嗆：活著看綠垮台

聯合報／ 記者蕭雅娟林銘翰／台北報導
柯文哲妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照片
柯文哲妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨天提訊台北市議員應曉薇出庭，訊後還押；另傳喚已交保恢復自由身的台北市前兵役處處長朱亞虎，朱之前坦承貪汙行賄罪，昨由律師陪同應訊約九十分鐘，釐清威京集團高層是否以捐贈名義行賄，訊後請回。

台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨天質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人能夠出面說明？她強調自己最近的身心狀態不好，但是仍然會好好活著，「直到這個惡質政權垮台」。

應曉薇是京華城案首位收押被告，偵查中羈押四個月期限本月廿八日屆滿，檢方昨再度提訊，她紮馬尾、手拿紙袋下囚車進候審室，訊後還押。

檢方認定，應曉薇與沈慶京共犯圖利、洗錢、隱匿貪汙犯罪所得財物罪，涉透過中華華夏希望關懷協會收受威京集團四七四○萬元，並以議員身分陳情協助關說、施壓市政府。但應曉薇否認。

朱亞虎為鼎越開發公司董事長，也是沈慶京心腹，偵查中坦承行賄，檢方認為已無羈押必要，上月廿二日以二百萬元具保停押。朱恢復自由後昨首度至北檢應訊，檢方重點釐清威京集團以七名高層幹部名義捐贈民眾黨政治獻金

檢方追查京華城容積率一路暴增，認定朱亞虎出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款二一○萬「政治獻金」，是沈慶京答謝柯文哲的「前金」；朱承認傳訊息給柯的「大帳房」李文宗「七人二一○好了，感謝五六○」；檢方另追查沈慶京涉行賄柯文哲一五○○萬元為「後謝」。

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