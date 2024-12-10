恐因中共軍事脅迫 我方擬喊停雙城論壇？陸委會回應了

台北上海雙城論壇預計下周登場，對於北市府送審的上海訪團名單，陸委會與相關部會的審查結果即將出爐，但今天傳出，我方可能因中共軍事脅迫不排除喊卡。對此，陸委會10日晚間回應表示，「政府對於各種情況都在掌握研析當中」。

就雙城論壇可能生變，本報今詢問陸委會，是否會以大陸軍演脅迫為由喊停，以及是否預計在明天進行說明時，陸委會作出上述回應。

本報稍早報導，知情人士透露，鑒於論壇預定舉行的日期趨近，陸委會將於11日說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，我方不排除喊停雙城論壇。

知情人士指出，一段時間以來，政府對外說明很清楚，即兩岸的交流、溝通，一定要氛圍好，「氣氛不好的交流不會很健康」。

知情人士並指，北市府送件後雖未被要求補件，不過今年雙城論壇審查氣氛特別詭譎，之前陸委會就曾說「交流氣氛要好」，這兩天民進黨黨中央到民代也不斷釋出「共機擾台，雙城論壇該要停辦」訊息，國防部近期也似乎比較積極發布共機擾台訊息，「的確這兩天有感覺到一點點『刻意』的跡象」。

因此，知情人士認為，正在送審的雙城可能會有三個結果，最順利的狀況就是上海方一○二人團的名單全都通過；次好就是有幾個人刻意不給過；最糟就是陸委會用各種理由不給過，全盤封殺雙城論壇。

對此，北市府今天也已回應表示，截至今晚，還沒有收到雙城論壇過不過的消息，依慣例11日應會有審查結果。