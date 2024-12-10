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諾貝爾和平獎得主訪台 分享反制極權的好辦法

中央社／ 台北10日電
國家人權委員會與法國在台協會10日共同主辦專題講座，邀請獲得2022年諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）的2名人權領域專家波利瓦諾娃（右5）和沃斯（右6）演講，國家人權委員會主委陳菊（右7）等人也出席。中央社
國家人權委員會與法國在台協會10日共同主辦專題講座，邀請獲得2022年諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）的2名人權領域專家波利瓦諾娃（右5）和沃斯（右6）演講，國家人權委員會主委陳菊（右7）等人也出席。中央社

今天是世界人權日，諾貝爾和平獎得主、俄羅斯人權組織「紀念」2名專家到台灣演講。由於所有威權政權對歷史都有精準描述與定調，因此他們以成千上萬的歷史資料與檔案做反制論述，被國際視為是研究蘇聯歷史的重要中心。

國家人權委員會與法國在台協會今天共同主辦專題講座「歷史的回聲：極權體制下的歷史真相與人權運動」，邀請獲得2022年諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）的2名人權領域專家波利瓦諾娃（Alexandra Polivanova）和沃斯（Nicolas Werth）演講，並分別與國家人權委員會委員田秋堇及林文程座談。

波利瓦諾娃以「作為俄羅斯的人權非政府組織：戈巴契夫改革（Perestroika）至今的人權運動」進行專題演講，並分享「紀念」組織的創立過程及背景。

波利瓦諾娃說，「紀念」組織誕生是來自於蘇聯解體後改革開放，俄國人民開始出版蘇聯時期被禁止或敏感的信件、小說及回憶錄等，而「紀念」任務是盡可能紀錄及保存這些檔案與公共記憶，並讓政府正視歷史記憶，讓國家正視過往的罪行，提倡建立資料庫及設立紀念碑，且公民社會的抗爭是可以有效結束戰爭的力量。

現場有民眾提問，「紀念」組織很專注於過去的歷史，那面對未來要怎麼保護人權，又怎麼看待世代差異。

波利瓦諾娃說，「紀念」組織有和不同議題的行動者建立連結與合作，其中很多是年輕人，例如女性主義、環保、去殖民化運動者與少數族裔族群等，隨著許多運動者與「紀念」組織合作、思考是否被壓迫，這些運動者也開始理解人權領域相關生態系，運作會更廣泛。

沃斯則以「當代俄羅斯對歷史的操控」為主題，講述俄羅斯是如何竄改歷史、甚至意圖使烏俄戰爭合法化，重拾舊蘇聯時期傳統斯拉夫派的腳步、恢復蘇聯時期國歌、訂定相關懲罰及違反國家言論等法律，代表歷史對於政權穩固的重要性。

沃斯舉例，俄羅斯總統蒲亭將入侵烏克蘭理論化，不僅說烏克蘭與俄羅斯人民有血緣連結、烏克蘭遭納粹集團虐待，還說這是烏克蘭人民的解放戰爭等，這也是蒲亭政權過去20年來建構起整體國家敘事的一部分，不僅加強頌揚強大國家力量，還強調自己要對抗的是侵略且頹廢的西方。

有民眾提問，要如何對抗極權政權的敘事觀點。

沃斯說，要做反制論述，因此以「紀念」組織來說，就以成千上萬筆的文件、檔案去分析蘇聯的過去，他們也成立博物館展現出被壓迫的歷史，如果國際上有人對蘇聯歷史有興趣，就會找他們，他們也被視為是研究蘇聯歷史很重要的研究中心。

國家人權委員會表示，期待透過這次的專題講座，提醒台灣社會反思歷史，珍惜來之不易的自由，並一同承擔保護人權、捍衛民主的責任。

人權 俄羅斯 蘇聯

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