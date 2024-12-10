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憶4年前訪台壓力 捷克參院議長維特齊：拒向中國妥協

中央社／ 布拉格10日專電
圖為捷克參議院議長維特齊9月在全球安全論壇發言。（中央社）
圖為捷克參議院議長維特齊9月在全球安全論壇發言。（中央社）

捷克參議院議長維特齊近日接受中央社專訪時，回憶2020年台灣行。維特齊說，訪台前受中國與捷克內部壓力，但訪台不僅是為台灣發聲，也是為捷克與全世界的民主國家發聲。他期待有機會再次訪台。

2020年8月30日，維特齊（Miloš Vystrčil）率近90人訪問團來台，並受邀到立法院演說，是非邦交國議長中第一人。維特齊在演說時引美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）「我是柏林人」名言，以中文表示「我是台灣人」，表達對台灣人民的支持，引起熱烈迴響。

維特齊近日接受中央社記者專訪，回憶2020年的台灣行。維特齊說，那是他第一次訪問台灣，訪台前面臨來自中國與捷克內部反對壓力。

維特齊說起當時訪台契機，是為繼承捷克已故前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的計畫。

柯佳洛原計劃在2020年2月訪台，卻在出發前因心臟病猝逝。柯佳洛訪台前收到來自中國大使館的恐嚇信，信件由捷克總統府轉交，當時的總統為親中的齊曼（Milos Zeman）。

維特齊接手訪台計畫後，也成為中國施壓目標。駐布拉格的中國大使館接觸維特齊並反對他訪台，時任中國外交部長王毅甚至在維特齊決定成行後，對他發出警告。

維特齊提到，當時捷克外交部曾試圖勸阻他訪問台灣，強調此行的敏感性，也有前任捷克官員建議他放棄計畫。

維特齊說，他選擇在1989年絲絨革命後參政，就是希望不再過那種必須屈服和低頭的生活。他指出：「如果不訪問台灣，就等於再次低頭妥協，這對我來說是無法接受的。」

維特齊強調：「所以我必須去台灣，因為這不僅對台灣重要，對我們也很重要。這樣我們才能意識到，我們可以昂首挺胸，獨立做出決定。今天，沒有人能像1989年之前那樣告訴我們：『什麼可以做，什麼不可以做』。」

維特齊說：「我準備前往台灣時，確實感受到巨大的壓力，但這是一次意義深遠的決定。」他訪台時，獲得來自歐洲聯盟多國，包括斯洛伐克、法國與德國，還有來自美國的支持，讓他更堅定立場。

他強調，那次訪問不僅是為台灣發聲，更是為自己、為全世界的民主國家發聲。

●對台北101大樓印象深刻 期待再次訪台

維特齊率團訪問台灣期間，儘管正值疫情，幾乎只待在飯店和開會場所，難以充分體驗台灣各地風光，他仍對台灣的創新氛圍印象深刻。

當參觀台北101時，維特齊驚豔於這棟建築結合物理與工程技術展現的創新。他說：「台北101建築不僅能抵抗強風和地震，還有一個660公噸重的巨大阻尼器，用於穩定大樓，這真是了不起的工程。這是一項令人驚嘆的創舉！」

維特齊表示，這棟建築表面看似簡單，背後是個大學問，令人嘆為觀止。他說：「我提到這個例子，正是因為它展現台灣的創新精神，也顯示出這片土地的強大實力。」

他回憶，當時妻子陪他出訪台灣，「我妻子平時很少陪我出差，但那次她特意同行，因為她想支持我」。

維特齊說：「當時的決定並不容易，但我們都認為台灣是個很有意思的地方。我妻子還看到一些台灣的自然美景，這些是我沒機會親眼看到的。」

談及是否可能再次訪問台灣，維特齊表示：「我很希望再次訪問台灣，但目前尚未確定具體日期。」

維特齊說，訪問需要詳細的準備，因為訪問總是伴隨著期待，並且需要共同努力來滿足這些期待。「感謝台灣多次向我發出邀請。我非常珍視這些邀請，並真誠希望再次訪台。」

台北101 壓力 捷克

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