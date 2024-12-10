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談台捷關係進展 捷克參院議長：民主聯盟需具體成果支撐

中央社／ 布拉格10日專電
捷克參議院議長維特齊接受中央社專訪表示，台捷雙方已有信任基礎，接下來須建立具體成果，鞏固台捷關係。中央社
捷克參議院議長維特齊接受中央社專訪表示，台捷雙方已有信任基礎，接下來須建立具體成果，鞏固台捷關係。中央社

今年有多位台灣政要訪問捷克，捷克參議院議長維特齊皆親自接待。維特齊表示，台捷雙方已有信任基礎，接下來須建立具體成果，包括經濟、教育、科學、醫療、安全等領域都值得合作，進一步鞏固台捷關係

今年3月，當時的台灣副總統當選人蕭美琴應捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）邀請，在布拉格發表演說，維特齊（Miloš Vystrčil）也出席活動。對此，維特齊表示，他很高興蕭美琴訪問捷克，「我在她還是台灣駐美代表時，就跟她在美國見過面」。

前總統蔡英文10月受「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請，到捷克發表演說。維特齊說，蔡英文拜訪捷克參議院時，他送蔡英文兩本捷克作家查佩克（Karel Čapek）的經典著作，分別是「山椒魚戰爭」（Válka s mloky）與「小狗達西卡」（Dášeňka čili život štěněte）。

維特齊向中央社記者介紹這兩本書背後的意涵。「山椒魚戰爭」是對人類自負的警示，提醒人們迷失自我、失去道德基準，試圖達到個人目的時，可能導致極大危害。維特齊說：「這本書也很符合我們對極權主義政權的認識。台灣與捷克都有面對這類政權的相關經驗。」

維特齊表示，查佩克是他最喜歡的作家之一。他認為，查佩克是偉大的「先知」，因為查佩克的作品示警許多潛在的危險，而這些危險後來真的發生。

維特齊說，「小狗達西卡」則描述小狗成長的溫馨故事，展現人與動物的深厚情感。這本書適合任何年齡層的讀者，特別是蔡英文。維特齊笑說：「我知道蔡前總統很喜歡小動物，尤其是貓，因此我相信她會喜歡這本書。」

●不僅是友好互訪 期待台捷共創具體成果

維特齊說，他很高興蕭美琴與蔡英文今年都拜訪捷克。他說：「我們的政治關係越來越緊密，彼此的信任也不斷增強。」

維特齊說，現在台捷關係良好，「當台灣這樣的民主國家，與捷克和歐洲其他民主國家建立緊密聯繫時，這能讓歐洲與台灣更具影響力」。

他表示：「我們已經建立友誼和信任，第一階段已經完成。接下來應該開始建設具體成果，讓這段友誼有實質進展。」

維特齊指出：「信任是一切合作的基石。」希望藉由這份信任，進一步擴展台捷各方面合作。他表示：「商業、教育、科學、醫療等領域，都是我們期待深化的重點。這些領域的發展成果，將為雙方帶來更多的價值。」

維特齊說：「我們需要開始真正的行動。人們現在期待看到具體成果，例如在台灣與捷克是否有投資案，布拉格與台北的直航是否更頻繁，以及是否加強大學間的交流，還有安全領域的合作。我們必須開始共同建設一些東西，因為僅僅互相拜訪是不夠的。」

維特齊表示，他已與蕭美琴、蔡英文和台灣國家安全會議秘書長、前外交部長吳釗燮等人討論過這些議題。「我告訴他們，我們需要開始實現具體成果，才能讓民主更強大。」

近年來台捷展開半導體領域合作，例如國家實驗研究院「台灣半導體研究中心」（TSRI）與捷克理工大學合作成立「晶創海外基地」（CBI）、國研院與捷克網路安全中心共同執行「先進晶片設計研究中心」（ACDRC），以及台灣政府表示，計劃在捷克北邊小鎮烏斯季（Usti）建立半導體供應鏈。

維特齊表示，這些計畫將成為捷克與台灣經濟合作典範，在雙方努力下，實現互利共贏。

明年將迎來捷克國會大選，由誰出任新總理是未知數，未來政局變動是否會影響台捷關係也受到矚目。對此，維特齊表示：「我個人認為，我們不會有親俄羅斯或親中國的總理。我相信未來台灣與捷克的合作將持續下去。」

維特齊表示：「明年選舉不涉及參議院。參議院將繼續支持台灣。」他指出，雙方須努力確保關係持續下去，透過具體合作成果，進一步鞏固台捷關係。

捷克 蔡英文 關係

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