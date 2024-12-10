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從教師到捷克參院議長 維特齊：從政是為了不重返共產時代

中央社／ 布拉格10日專電
捷克參院議長維特齊。圖／翻攝自維基
捷克參院議長維特齊。圖／翻攝自維基

維特齊今年順利連任捷克參議院議長，並於近期接受中央社專訪，回顧從政心路歷程。維特齊分享，他曾擔任物理老師，1989年的絲絨革命讓他從此踏入政壇，希望捷克永遠不要再回到必須「向人低頭」的共產時代。

今年10月底，維特齊（Miloš Vystrčil）連任參議院議長，這是他自2020年接任這個職位以來，第2度連任。

維特齊接受中央社專訪時，分享從政心路歷程。維特齊大學就讀布爾諾（Brno）馬薩里克大學（MasarykUniversity）數理系，畢業後回家鄉特爾奇市（Telč）教物理。

維特齊表示，他非常熱愛教學，「我總是告訴我的學生，要記住：『沒有物理的一天，就是虛度的一天』。」這句話是他教學時的座右銘。

然而，絲絨革命改變他的人生軌跡。維特齊說：「如果不是絲絨革命，我可能還在教物理。」

當時仍是教師的維特齊，成為特爾奇市公民論壇（Civic Forum）教師代表，推動捷克斯洛伐克民主進程。

維特齊表示：「我之所以成為政治家，是希望永遠不要再回到共產主義與社會主義的時代。」這場35年前發生在捷克斯洛伐克的革命，以和平方式推翻共產政權，不僅是捷克斯洛伐克走向民主的轉捩點，也是維特齊投入政治領域的契機。

維特齊在1998年擔任特爾奇市長。談起家鄉，維特齊說：「我非常感謝台灣遊客經常造訪特爾奇。我常常在那遇到他們。」特爾奇市因保存完好的歷史中心和獨特的建築風格，在1992年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，如今是許多台灣遊客觀光景點。

維特齊在2004年當選維索基納省（Vysočina）省長，接著成為參議員，並在2020年當選參議院議長，連任至今。

維特齊說，他每天的生活緊湊且充實。談到如何調適工作壓力，他認為，自己屬於「壓力能促進效率，而非阻礙發揮」的人。

維特齊說：「壓力對我來說並不是問題。我很熱愛我的工作，我覺得自己很幸運能做這樣的工作。」

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