世界人權日 民眾黨酸賴總統「在平行時空過得很好」

今天是世界人權日，總統賴清德說，民主台灣是唯一要走的道路，絕不走回頭路。民眾黨說，賴總統與人民間的距離原來這麼遙遠，想必在平行時空過的很好，才會說著優美卻沒靈魂、心口不一的虛假語言。

賴總統上午在臉書發文表示，民主台灣是唯一要走的道路，絕對不會走回頭路。在世界人權日的這一天，他要向為台灣民主、自由、人權勇敢付出的受難者表示敬意與感謝；受難者前輩面對強權政治壓迫，顯現堅強意志，是壓不扁的玫瑰，更展現台灣人的精神。

民眾黨透過臉書發文指出，看了賴總統的臉書文，「突然發現，您與人民之間的距離，原來是那麼遙遠」，總統響亮的口號、文青式的語言，已聽得太多。從賴總統坐在副駕，到自己掌握方向盤，就不斷反覆播送。

民眾黨說，人權談的不只是民主，還有平權、尊嚴與正義，請問這些價值，在民主進步黨執政多年下來的台灣還剩多少；請問賴總統，在勞動部外絕食抗議政府漠視勞權的人民，「你看見了嗎？」

民眾黨指出，「請問賴總統，那一對被詐騙的受害母女求助無門，還遭警方言語霸凌，最後雙雙輕生的哭喊，你聽見了嗎？請問賴總統，又有一個長照家庭因為不堪長期的身心壓力，發生了照顧殺人案，你的心不會痛嗎？」

民眾黨說，請問賴總統，當超過3000人走上凱道，呼喊要求正視並解決民進黨政府內系統性的霸凌、還給人民尊嚴與勞動人權，怎麼會用蛇籠與拒馬，將人民隔絕在外；直到今天仍不願正面回應，「你的默不作聲與無動於衷，正訴說著執政者的冷漠高傲」。

民眾黨表示，扛著民主招牌、卻與勞動人權、司法人權背道而馳；扛著先輩打拚的果實，卻恣意揮霍民主、踐踏法治國精神、還堂而皇之「崇尚戒嚴」；賴總統想必在平行時空裡過的很好，才會在世界人權日，說著那一篇篇優美卻沒有靈魂、心口不一的虛假語言。