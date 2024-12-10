與黑熊部隊別苗頭？民眾黨組「防災士中隊」協助民防

民眾黨今天宣布成立「防災士中隊」，期望透過扎實訓練實現全民防衛，民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨委託紅十字會開辦防災士課程，不僅開放黨內同仁參加，也招募一般民眾進行課程培訓，總計有43名學員拿到內政部核發的防災士合格證書和識別證。

民眾黨今天舉行防災士中隊成軍記者會，周榆修致詞時表示，民眾黨社會發展部將在明年度持續舉辦中南部的防災士課程，而這也是民眾黨主席柯文哲所說，「聚在一起做好事，很多時候是為了自己、家人跟朋友」，民眾黨絕對是和台灣人站在一起的政黨。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說明，柯文哲很早就指示要廣推防災士，結合民間的力量落實防災政策，本來是政黨應該做的事情，恭喜防災士中隊成員全數合格，相信未來在需要的時候，能夠幫助自己也能幫助他人。

民眾黨立法院黨團副總召吳春城指出，防災士中隊是很重要的價值，未來要推廣壯世代一起參與，並且成為各地方、甚至深入鄰里、社區的種子教官，透過本身的專業知識及專長廣泛推廣，未來讓人人都具備防災意識。

民眾黨立法院黨團幹事長麥玉珍說，台灣是面臨多重自然災害威脅的國家，感謝防災士願意承擔這份艱難、無比重要的責任，這也代表民眾黨真正培訓保衛國家的戰士，她也反批民進黨政府的「防衛韌性培訓」，花費900萬元讓黑熊學院辦園遊會，民眾黨才是真正在做培訓工作。

民眾黨立委張啓楷強調，民眾黨一直很積極在做福國利民的事情，從這次成立防災士中隊，證明民眾黨是按部就班、務實做事的政黨。

民眾黨立委黃珊珊說，對於防災士相關政策，自己本身很有感觸，台北市政府在2018年就率先實行，很早就落實相關防災的標準作業流程，而過去在疫情期間也對相當大的助益，期待防災士中隊成為社會穩定的力量。

媒體詢問，防災士中隊的概念是否跟「黑熊部隊」有點類似，周榆修聽聞後表示，這個問題非常有趣，所謂的防災士中隊，並非只有民進黨有，如果按照這個邏輯，全國都是白熊學院，民眾黨不會類比為巷戰游擊，也不會花900萬元讓白熊在園遊會換點卷、射氣球，「絕對不幹這種事情」。