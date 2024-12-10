陸配前議員史雪燕遭解職 藍委：民進黨政府政治操作

南投縣前議員史雪燕因國籍問題，內政部於12月2日依法解除其議員公職。國民黨南投縣立委游顥今天批評，民進黨政府明顯就是政治操作，無論是從法律還是政治層面來看，都顯得苛刻且不合理。

游顥表示，眼下中國大陸軍演不斷升級，台灣的安全情勢日益緊張，賴政府不把時間花在如何團結社會各界力量，只以意識形態做為指導原則，接連對多個特定群體進行政治打壓，不僅無助於解決社會問題，反而加深社會的裂痕，也無法實現台灣長遠的穩定與發展。

游顥呼籲，民進黨自詡民主多元融合，更應該以身證言地正視台灣的多元性，尊重每一位為這塊土地做出貢獻的公民，將其視為平等的一員。

游顥正告民進黨，不要遇到有關中國大陸議題，就雙標、邏輯錯亂，讓仇恨值輾壓人權問題，枉費民進黨自詡人權立國，遇到抗中保台就轉彎，台灣當前的社會環境需要的是合作與對話，而非不必要的對立和鬥爭。