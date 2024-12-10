快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

有條件開放服務業移工？勞部：提政策評估尚未允諾

中央社／ 台北10日電
全國商業總會10日與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部將開放服務業有條件申請外籍移工。勞動部晚間表示，還未到允諾階段。中央社
全國商業總會10日與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部將開放服務業有條件申請外籍移工。勞動部晚間表示，還未到允諾階段。中央社

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部將開放服務業有條件申請外籍移工。勞動部晚間表示，將於農曆年後提出一份政策面評估，還未到允諾階段。

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

台灣勞工陣線協會認為，台灣長期因不當的移工政策，造成許多侵害移工的人權問題，此舉不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化。

勞動部晚間表示，針對勞動力相關政策，行政院有指示勞動部，在農曆年後提出一份政策面評估。

勞動部強調，目前進行政策評估，當然還未到允諾階段；必然會站在守護勞工權益的立場，很謹慎地來進行評估。

全國商業總會今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰今天率領部會代表出席。許舒博說，今天共提63項議案，但因時間限制，實質討論18項議案，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰要求各部會必須確切回應各項提案。

勞動部 移工 行政院

延伸閱讀

洪申翰親上火線！ 勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

工商憂淨零與數位轉型 卓揆：政府會協助

商總許舒博：兩岸不恢復交流 許多商業合作難以為繼

農業部研商班班有鮮奶 全教總：明年不應繼續干擾學校

相關新聞

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，在典禮上賴清德與韓國瑜並肩而坐、...

死刑須一致決 司法院長被提名人張文貞：美國聯邦法院也是

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，國民黨立委陳玉珍問是否認為憲法法庭也應一致決，司法院長被提名人張文貞否定，直...

質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯...

世界人權日 民眾黨酸賴總統「在平行時空過得很好」

今天是世界人權日，總統賴清德說，民主台灣是唯一要走的道路，絕不走回頭路。民眾黨說，賴總統與人民間的距離原來這麼遙遠，想必...

與黑熊部隊別苗頭？民眾黨組「防災士中隊」協助民防

民眾黨今天宣布成立「防災士中隊」，期望透過扎實訓練實現全民防衛，民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨委託紅十字會開辦防災士課程，...

有條件開放服務業移工？勞部：提政策評估尚未允諾

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部將開放服務業有條件申請外籍移工。勞動部晚間表示，將於農曆年後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。