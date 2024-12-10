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姚立明挺死刑！為減少國家犯錯機率…他提出一條件

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），姚立明說支持死刑，不過應該給予判決死刑的人比較嚴格的條件。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），姚立明說支持死刑，不過應該給予判決死刑的人比較嚴格的條件。記者曾學仁／攝影

立法院今天召開全院委員會，審查司法院人事同意權案，國民黨立委楊瓊瓔對副院長被提名人姚立明提出死刑存廢議題，姚立明說，他支持死刑，不過，死刑除了是禁止人民侵犯人民的生命權，國家也不能侵害人民的生命權，為了降低國家犯錯的機率，他贊成給予被判決死刑的人比較嚴格的條件

對於上任後，對於其他涉及死刑的憲法訴訟，他是否會支持推翻死刑釋憲案？姚立明表示這涉及個人心證，任何法官不能在判決前說明判決的理由與決定，這點他真的不能回答；日後如果有任何繫屬大法官的案件時，他當然按自己的專業與良心來判決，但是他不能在任何個案之前表達他的心證。

楊瓊瓔說，姚立明自傳上只寫了14篇期刊論文，國圖資料中姚立明的38篇論文中多數是比較政治的政治學領域，而且多半是1990年代發表的，他質疑姚立明已經很久沒有深入研究憲法法學議題，如何承擔釋憲的重任？姚立明說，若提名法官、檢察官、律師等擔任大法官，也可能不是以學術論文為主，但在各自領域各有所成就。姚立明強調，他的專業是在憲法組織編，參與政治實務對他有多方面幫助，解釋憲法條文不是純粹條文演繹而已，必須了解現在權力互動間核心問題。

另一方面，楊瓊瓔也質疑姚立明擔任賴清德競選總幹事的主要工作內容？姚立明回應，賴清德說需要和其他幹部不同角度思考的聲音，因此找到他，主要幫助政治評估跟選舉民調分析。

楊瓊瓔進一步追問，是否認為適合在賴清德就職不到一年就提名他擔任司法院副院長？假如姚立明是賴清德幕僚，是否同樣給出此建議？姚立明說，他確實思考過會引起質疑的問題，但是賴清德肯定他對憲法的論述。他也強調，獲得提名後就沒再與賴清德聯絡，符合獨立超然。

姚立明 死刑 賴清德

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