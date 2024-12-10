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出席人權日酒會 谷力哲：歐盟與台灣攜手推進人權發展

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部政務次長吳志中9日晚間應邀出席歐洲經貿辦事處與比利時台北辦事處共同舉辦的「2024人權日酒會」。圖／外交部提供
外交部政務次長吳志中9日晚間應邀出席歐洲經貿辦事處與比利時台北辦事處共同舉辦的「2024人權日酒會」。圖／外交部提供

外交部政務次長吳志中9日晚間應邀出席歐洲經貿辦事處與比利時台北辦事處共同舉辦的「2024人權日酒會」。歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）致詞表示，台灣為歐盟共享民主、自由、人權等重要價值的夥伴，相信歐盟與台灣能攜手合作推進全球人權的發展。

吳志中指出，12月10日是「世界人權宣言」紀念日，台灣與中國最大的不同，就是對民主與人權的捍衛與堅持。回顧過去三、四十年，台灣因努力實踐民主的成就而感到驕傲，人權是人類的無價瑰寶，代表我們共同的未來。

吳志中表示，台灣以實際行動證明，普世價值在華人社會同樣可以落地深根，成就一個繁榮與和諧的社會。期許台灣與歐盟攜手深化人權議題合作，為全球民主與繁榮做出更多貢獻。

我國自2018年起與歐盟舉行年度「人權諮商會議」，歷年來就漁工及家庭移工權利、企業與人權、性別平等及LGBTI權利、人權影響評估及人權教育等議題進行廣泛討論與交流，雙方並重申對促進與保護人權、民主及法治的堅定承諾。

外交部表示，將持續與國內各部會一起努力，共同提升我國維護人權的水準，並與歐盟等全球理念相近夥伴持續深化相關合作與交流，在國際間共同推動人權價值，以創造一個更良善的世界。

人權 歐盟

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