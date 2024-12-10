林右昌訪日 高市早苗盼民進黨加油「因攸關亞洲安全」

民進黨秘書長林右昌訪日行收穫良多。今天拜訪眾議員、前經濟安保大臣高市早苗，針對國際局勢、安全保障議題進行意見交換。高市表示，「民進黨一定要加油，因為這攸關亞洲的安全」。高市還透露有意明年2月訪台。

林右昌與民進黨籍立委郭國文、新北市議員山田摩衣在總統府國策顧問陳天隆、日本神戶市議員上畠寬弘、白國高太郎、奈良縣高取町議會議長新澤良文等人的陪同下，下午到眾議院第一議員會館拜會高市早苗。

林右昌與高市會談時，對於高市長期以來發表許多關心台灣的安全與關心台灣人民的發言，首先表示，「我謹代表民進黨主席賴清德致上謝意」。

林右昌說，台日之間的關係當相友好，就算是打棒球，如前陣子的世界棒球12強賽，不管是日本贏或台灣贏，大家都很開心。台日不只是像朋友一樣，就像家人一樣，相信在日本許多關心台灣的朋友的共同努力之下，台日的交流、政黨間的關係，包括台日之間的安全，可以變得更緊密、更加地合作。

林右昌進一步表示，「過去說台灣有事就是日本有事，其實不僅如此，台灣有事的話，就是世界有事。台灣與民主國家必須一同努力。感謝高市發聲，讓更多日本人民認識到這個問題。」

他指出，中國的野心並不是台灣而已，中國的野心其實是透過台灣來面向全世界。否則中國不需在南海、東海台灣海峽周邊或者是日本海的周邊等有這麼多威脅、侵略性的動作。現在不只是台灣、包括日本、菲律賓也都感受到中國的威脅。

高市表示，「聽到中國國家主席習近平講要在2027年之前要統一台灣」，讓她感到憂心。如果中國的法律適用於台灣的話，她非常擔心。因為，如果那樣的話，在日本設廠的台積電（TSMC）也將成為中國法令適用的對象。因此，她期盼民進黨持續執政。

高市指出，台積電不僅在日本，也在美國設廠，她相信將再執政的美國川普政府也強烈關注台灣。如果中國的法令適用於台灣的話，對美國來說，也是風險相當大，她認為將來川普政府應該是持同樣的看法。

高市進一步指出，中國、北韓、俄羅斯關係深化，亞洲的安全保障變得很不穩定，加上韓國總統尹錫悅宣布戒嚴又解除一事，政局變得相當嚴峻，日本、美國、澳洲等一定要合作，守護東南亞、東亞的安全才行。她強調：「民進黨一定要加油，因為這攸關亞洲的安全。」

高市說，有意明年2月訪台，但因為現在她所屬的執政黨自民黨處於少數執政黨（國會朝小野大），所以她身兼多職加入眾議院3個委員會，若要訪台的話，她想能在台灣待久一點，需獲得國會對策委員會的批准才行。

被記者問及訪台的話想去哪？她答說：「最想見總統賴清德，也想和唐鳳交換意見，並且去高雄看看前首相安倍晉三的銅像」。

今天的會談有個小插曲。高市在言談之間笑說：「我這樣說可能有點失禮，我覺得幹事長（秘書長林右昌）長得很像『瘦版』的眾議員萩生田光一。不過，幹事長帥多了。」此話一出，全場揚起笑聲。高市透露，她想起昨晚凌晨過後和喝醉的萩生田在電話中大吵。

自民黨籍眾議員萩生田光一是安倍生前的心腹，對台灣相當友好。今年10月底日本眾議院大選，高市早苗還特別幫萩生田助選。

林右昌一行7日訪問日本，與僑胞見面並拜會日本主要政黨，今晚將結束訪日返國。今天下午拜會高市早苗之後，拜會日本維新會共同代表（黨主席）、眾議員前原誠司。今天上午拜會日本立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥、幹事長小川淳也、國際局長代理青柳陽一郎等人，進行會談。

另昨天拜訪自民黨黨部並與自民黨幹事長（秘書長）森山裕、青年局長中曾根康隆、國際局代表等人會談。及拜會國民民主黨代表代行古川元久、眾議員玉木雄一郎等人，進行會談。