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明年健保費確定不會漲！健保會：盼從三方面增補充保費

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保會今天正式公告，明年健保費率維持不變，保費確定不會調漲，健保會將於12月3日將審議結果陳報衛福部，再轉陳行政院核定。圖／聯合報系資料照片
衛福部健保會今天正式公告，明年健保費率維持不變，保費確定不會調漲，健保會將於12月3日將審議結果陳報衛福部，再轉陳行政院核定。圖／聯合報系資料照片

衛福部健保會今天正式公告，經上月20日召開會議，依明年總額協商結果及健保財務推估，在現行費率5.17%下，依付費者方案，明年底安全準備累計餘額約2.17個月，醫界方案也為2.08個月，均符合「健保法」於健保安全準備金應維持1至3個月規定，因此，明年健保費率維持不變，保費確定不會調漲。

衛福部健保會表示，今年9月完成明年度健保醫療給付費用總額協商後，並於11月份委員會議審議，審議結果為明年度保險費率維持現行5.17%不調整，但必須提升財務推估準確度，因110至113年度的健保財務預估值與實際值之差距高達百億元以上，且有增加趨勢，考量政府公務預算能否每年挹注健保費用及額度多寡難以預測，應審慎研析財務推估與實際值產生差異的原因及探究改善作法。

健保會對於短期開源節流措施的建議，首先，由於近來健保收入面討論，多集中在補充保險費收取制度，但其僅占整體保險收入10%以下，主要收入仍為一般保費，建議著重研析並精進其收繳制度，如家戶總所得為費基的可行性，並整體盤點各項提升健保收入措施，如爭取碳費、房地合一稅與營業稅等比照菸捐，提列特定百分比作為健保補充性財源，以提出明確改革方向。

其次，檢視政府應負擔健保總經費法定下限36%計算方式的適法性，並活化運用現有資金，以明年預估投資收益率為1.52%，如能活化運用現有資金，將投資報酬率提高至5%，推估1年可增加52億元收入，幾乎等同112年7月調整民眾部分負擔費用所產生的財務效果。

至於，對中長期開源節流措施的看法與建議，包括正視健保財務收支失衡問題，及早規畫並提出相關改善策略，如醫療資源配置合理化相關措施含管理作為、審查核減等，並檢討總額公式、研議節流效益如何回饋至總額預算等。

同時預為考量人口結構改變的影響，因現行一般保險費係以薪資所得論口計費，對年輕人、多眷口家庭、以薪資為主之被保險人較為不利，致使工作年齡世代成為保費的主要負擔者，造成世代分配不公問題，未來檢討保費收繳制度時，宜一併考量人口結構改變的影響。健保會將於12月3日將審議結果陳報衛福部轉陳行政院核定。

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