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有條件開放服務業移工 勞團：助長勞動剝削及低薪

中央社／ 台北10日電
全國商業總會理事長許舒博10日表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工。圖為台北地下街值勤中的工作人員。中央社
全國商業總會理事長許舒博10日表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工。圖為台北地下街值勤中的工作人員。中央社

針對勞動部今天允諾開放服務業有條件申請外籍移工一事，勞團認為，台灣長期因不當的移工政策，造成許多侵害移工的人權問題，此舉不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化。

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

台灣勞工陣線協會對此發布新聞稿提出3點回應，認為此舉不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化。

首先，勞陣指出，低薪就是服務業缺工主因，以業者聲稱最缺的房務人員為例，根據勞動部各業全時受僱員工統計顯示，2023年年薪僅有新台幣35.8萬元，平均月薪不足3萬元，因此解決之道應在於提高薪資，而非引進受限於制度的廉價移工。

勞陣表示，根據「就業服務法」第46條第1項第10款規定，必須是「國家重要建設工程」或「經濟社會發展需要」，勞動部才能指定工作引進移工，目前製造、營造等已經是依照此一行政授權開放引進。服務業為不特定性行業，若逕行開放，將違反法律保留原則，恐引發行政部門重大違法爭議。

勞陣提到，在台移工制度充滿剝削，除了母國需支付仲介費用，且在抵達台灣後還需要持續支付相關費用；此外，部分移工面臨行動受限、文件遭扣押、超時加班等問題，甚至因申訴、參與工會或試圖轉換雇主而遭威脅遣返，面臨強迫勞動的高度風險。

勞陣直言，台灣長期以缺工之名、濫用移工之實；而總統賴清德在去年競選時，針對台灣的缺工問題，就具體提出，「在引進外籍移工之前，應該先確保本國勞工的薪資」。

勞陣認為，今天是「國際人權日」，竟然出現如此違反勞動人權的情事，踐踏相關國際公約精神，實在為重大諷刺；若政府繼續偏袒財團，台灣恐將淪為全球低薪剝削的象徵。

勞動部 移工

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