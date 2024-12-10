雙城論壇恐取消？傳若中共持續軍事脅迫 我方不排除喊停

2024年台北上海雙城論壇預計17日登場，但此案仍在賴政府審查階段，據知情人士透露，鑒於論壇預定舉行的日期趨近，陸委會將於11日說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，我方不排除喊停雙城論壇。

知情人士指出，一段時間以來，政府對外說明很清楚，即兩岸的交流、溝通，一定要氛圍好，「氣氛不好的交流不會很健康」。

這位人士提到，近期共軍在鄰近海域動作頻頻，已對台灣形成壓力，「我方持續、高度關注這件事情（指中共對台軍演）是否發生」。但他也說，情勢仍在動態發展中，我方對兩岸交流的立場一貫，就是一定要「氛圍好」，否則交流活動也沒有意義。

大陸日前在東南沿海畫設「保留」空域，但至截稿前尚未宣布對台軍演。

根據我國防部統計，從昨天到今天清晨，發現47架次中共軍機、12艘共艦及9艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部情報次長謝日昇表示，中共畫設範圍總長大約1000公里，顯示要震懾的對象不只是我方。同時共軍艦船活動「數字的確非常驚人」，範圍已經延伸到西太平洋以東，在第一及第二島鏈間形成可拒止外軍的兵力，意圖就是要傳遞「台海內水化」的訊息。

上述知情人士援引近日我國防部官員披露的訊息指出，共軍現在的動作，其實就像「沒有宣告軍演的軍演」，我方會密切關注情勢變化。

針對我方可能因大陸軍事動作，封殺雙城論壇回擊大陸，北市府表示，截至今晚，還沒有收到雙城論壇過不過的消息，依慣例11日應會有審查結果。知情人士已推演三種可能情況，最糟就是全團封殺，在論壇邁入第十五年時中斷。

知情人士說，北市府送件後雖未被要求補件，不過今年雙城論壇審查氣氛特別詭譎，之前陸委會就曾說「交流氣氛要好」，這兩天民進黨黨中央到民代也不斷釋出「共機擾台，雙城論壇該要停辦」訊息，國防部近期也似乎比較積極發布共機擾台訊息，「的確這兩天有感覺到一點點『刻意』的跡象」。

這名人士認為，雙城行之多年，實在是沒有不准的道理，正在送審的雙城可能會有三個結果，最順利的狀況就是上海方一○二人團的名單全都通過；次好就是有幾個人刻意不給過；最糟就是陸委會用各種理由不給過，全盤封殺雙城論壇。他說，「的確三種狀況都有可能，目前市府還沒有收到最後的訊息。」