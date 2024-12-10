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去年傳柯文哲想「柯盧合」？盧秀燕回：謝謝看重與提名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在市議會答詢。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今在市議會答詢。記者趙容萱／攝影

鏡周刊今報導，去年總統大選藍白合破局隔天，民眾黨主席柯文哲曾與國民黨台中市長盧秀燕陣營連繫，企圖藍白合2.0、「柯盧合」。盧秀燕今在議會被民進黨市議員鄭功問及此事時說，無關市政，只要是選舉、政黨、政治她都不回應，「謝謝你的看重跟提名」。

鏡週刊今報導，白營內部人士爆料，去年12月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台後，隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖在「侯柯合」或「柯侯合」之外，創造新的「柯盧合」。

鄭功進今在議會總質詢說，無風不起浪，今有爆料指出，去年總統大選藍白合破局後，柯文哲即透過藍營人士聯繫盧陣營，希望促成「柯盧合」，他認為傳聞合理性高，因為當時盧動作明顯，包括在立委選舉時幫民眾黨到台中參選的蔡壁如站台，選後還聘落選的蔡壁如有給職市府顧問。

鄭功進指出，傳聞若假，柯文哲也不會特地幫國民黨3名立委候選人錄推薦影片，兩年後不管要配誰，民眾黨在立院有關鍵8席，「你也是用得到民眾黨，對不對？」「妳就是有跟柯合，要成藍白合2.0？」

盧秀燕對於鄭功進連番詢問，站起來答詢「這跟市政府無關」，立即被鄭功進打斷，指「絕對有關！跟台中市民有關！」此時盧秀燕忍不住笑了，表示「謝謝你的看重和提名」，便不再回應。

盧秀燕 藍白合

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