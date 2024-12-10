韓國瑜智慧解干戈！協商爆舌戰 一句話融化沈伯洋

立法院長韓國瑜今日下午召集朝野協商，協商「發展觀光條例」時，起初氛圍劍拔弩張，民進黨立委沈伯洋說，該案尚未過一個月冷凍期，為何今日協商可以排入議程？韓國瑜回應，「因為國民黨團正式請求，如果民進黨團來請求也一定照辦，多羨慕你的髮型。」

韓國瑜今下午召集朝野協商，協商完「地方稅法通則」後，民進黨團幹部及立委作勢要走，令參與協商的國民黨團幹部及立委紛表不滿，怒轟「薪水小偷」。韓國瑜說今日協商到下午5時，民進黨團方返回會場。

民進黨團幹事長吳思瑤說，剛剛協商地方稅法通則時，連一個條文都不願意放，凡事都要請示國民黨團總召傅崐萁。國民黨立委陳玉珍表示，「黨團運作不需要你來置喙。」

民進黨立委鍾佳濱不滿薪水小偷的說法，他說他被指派到今日協商的第四案、第五案，但只協商到下午5時，他是專程從屏東搭高鐵上來。陳玉珍馬上接上，表示鍾佳濱講的很好，就審查到第五案再休息，鍾佳濱意見非常好，是因為綠委離席才說薪水小偷。吳思瑤趕忙說，盡速進入案子了啦。

民進黨立委李坤城表達意見時，不滿國民黨團首席副書記長王鴻薇打斷，與她發生言語交鋒，轟她不尊重，開口要韓國瑜維持會議秩序時，口誤說成「王院長」。韓國瑜說，「不好意思，你可能太激動了，我姓韓。」

沈伯洋說，好幾次他講話講到一半，國民黨委員就走掉。發展觀光條例要到26日才滿一個月冷凍期，為何要在冷凍期就排在議程？韓國瑜表示，因為國民黨團正式來請求，如果民進黨團來請求，也一定照辦，「多羨慕你的髮型（指沈伯洋）」。