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台美貿易倡議下一步FTA？學者：川普加稅都來不及

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
行政院宣布，歷經兩年半，台美21世紀貿易倡議首批協定今起正式生效。圖／聯合報系資料照片
行政院宣布，歷經兩年半，台美21世紀貿易倡議首批協定今起正式生效。圖／聯合報系資料照片

台美21世紀貿易倡議」首批協定昨天起正式生效，學者認為，台美21世紀貿易倡議是拜登政府所談，後續不確定性很高，而且內容也不涉及實質貿易部分，因此對談實質經貿效益不大；至於能否促成台美自由貿易協定論FTA），學者表示，川普原本就不談市場開放，而且早就放話要加關稅，「他上台加稅都來不及，怎麼可能用FTA降稅？」

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台美21世紀貿易倡議源自拜登政府，當時是因為台灣無法加入印太經濟架構，因此另創途徑，總共要談12個議題，首批完成比較容易的5項，雖然的確有助台灣與美國貿易法規接軌，提高某些貿易便捷性，但後面還有7項要談，接下來總統換川普，川普已經表示要廢除印太經濟架構，雖未提及同時廢除台美21世紀貿易倡議，但兩者性質相同，後續不確定性變高。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國原本就是自由貿易國家，除少數如美中貿易戰後課比較高關稅，其他國家若屬於正常貿易國家，就享有最惠國待遇，台灣是屬於正常貿易國家，享有最惠國待遇，平均關稅3%，即使沒有台美21世紀貿易倡議，也沒有影響，何況台美21世紀貿易倡議並沒有提到任何實質經貿內容。

對於我方希望下一步能簽台美FTA？劉大年直言，川普原本就不談市場開放，而且已經說了要加高關稅，川普對全世界都一樣，加稅都來不及，貿易協定是要降稅，怎麼可能？

吳大任也說，雖然我方一直認為21世紀貿易倡議是為了台美FTA鋪路，可能性不高，「那是我們一廂情願」，最重要是有沒有簽，都不影響台灣與美國貿易往來，從以前美國只占我國出口10-12%，到今年七月已經到28%，所以雙方即使未簽FTA，貿易量也是一直成長，實質影響非常有限，真的簽了，對擴大貿易量也不具實質效果，「頂多只是有機會與美國經貿官有溝通及接觸，有問題時可以找到人，可以溝通」。

吳大任表示，美國已經要換黨執政，我方應該要關注川普上台後的貿易政策，因為川普放話提高關稅目的，一個是高關稅形成貿易障礙，出口減少，保護美國廠商，但更重要是，因為美國製造業表現差，川普希望讓像加拿大、墨西哥等鄰國廠商到美國設廠，將生產線移入美國。

他提醒，台灣2018年對美國出口金額只有4百多億美元，貿易順差只有150億美元，不會引起美國注意，但今年台灣出口美國金額已經超過一千億美元，到9月順差也達5百多億美元，全年加來破7百億不是問題，幾乎等同加拿大對美國貿易順差規模，出口表現太好對台灣是包袱，屆時美國會不會拿台灣開刀，是台灣要注意的部分。

台美 川普 美國

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