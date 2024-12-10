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「修憲高門檻有違憲之嫌」 姚立明：公民複決幾乎不可行

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影

立法院院會下午進行對司法院副院長被提名人姚立明審查詢問，針對修憲高門檻，姚立明認為，現行條文有違憲之嫌，公民複決在實務上幾乎不可行，侵害國民主權及人民修憲權力，在不能修憲的情況下，必須透過憲法解釋因應社會變化。

民進黨立委沈發惠今天下午對姚立明詢問表示，如何看待司法院副院長扮演的角色，以及現行修憲非常困難，社會變化跟權力分配發生問題，憲法解釋格外重要。

姚立明表示，有關修憲部分，修憲條文有違憲之嫌，因為公民複決在實務上幾乎不可行，侵害人民修憲權力，在增修條文無法宣告違憲，另有新制度設計前，必須透過憲法解釋因應社會變化。

姚立明強調，憲法法庭不是單純司法官，而是憲政機關，被動介入權力間爭議，成為權力分配的一份子；為彌補修憲困難，大法官解釋維持平衡非常重要，最重要目的是憲法核心價值，也是因此他接受司法院副院長提名。

在野黨指姚立明被提名是政治酬庸，沈發惠緩頰表示，在他看來不是酬庸，而是承擔，未來大法官扮演角色非常吃重，希望姚立明如果有機會擔任大法官，能為台灣司法努力。

修憲 司法院 姚立明

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