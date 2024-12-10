「賴清德不會戒嚴」 姚立明：認同南韓戒嚴須國會24hr內追認

立法院全院委員會今審查司法院副院長被提名人姚立明人事案，國民黨立委吳宗憲以南韓戒嚴6小時例子，詢問姚立明，是否同意把戒嚴須一個月的提交立院追認改為24小時。姚立明回應表示，賴清德不會宣布戒嚴，不過創造更好制度，他「我同意韓國制度。」

吳宗憲先是拿出去年姚立明擔任賴清德競選總部主委時，曾替萬里老家辯是居所，屬於維安範圍，並直指當時賴的競選總部也說，賴清德沒有住在那，沒有住的事實，在法律上就不叫居所，這大概有兩種情況，一個是姚的法學素養不夠；第二個是法律系大一學生都懂，但姚立明為了「主子幫忙洗地」，若論點對的話，辦公室也是他的居所，難道他上周去宜蘭住兩天，「那也是我居所？」

姚立明表示，這個是在賴清德先前當副總統後的事情，後來才睡官邸，可是現在是問萬里老家，「他會不會回老家？ 他之前會回老家去睡，那你覺得賴清德何時沒有居住事實？」

吳宗憲隨後又舉姚以前曾說台灣制度，沒有限制下會產生超級大總統，八年被檢驗一次，「我國目前對總統問責是什麼？超級大總統制度該不該改？」姚立明簡短強調，「沒有！制度應該要修改。」

姚立明強調，提名大法官要符合司法院規定，有一定程序，還要經過大院同意，有三關要過，尤其在立院沒有多數跟總統相同政黨，這麼崎嶇的路，「我不覺得他在酬庸我。」

至於南韓戒嚴6小時後化解危機，吳宗憲質詢姚立明，以他認識的賴總統是否會戒嚴？姚立明表示，不可能，且他同意韓國制度，這可以修改戒嚴法規定。

對於吳宗憲再舉例姚立明多年前輔選北市前市長柯文哲時，曾說自己不適合行政工作，如今卻要擔任副院長，「從權利對立面變成權利最裡面？」姚立明則說，這句話是說當時柯文哲要他每天清晨6時許到辦公室開會，他是針對這句話、針對台北市政府，「我相信副院長不會是一個常態」。

姚立明強調，他不會因為任何人，像是曾幫柯文哲輔選，還是會站在對立面會批判柯，不會因為賴清德，就不因為賴做出違法違憲的行為，就避口不談，他會接受這個被提名，「就是因為我覺得我可以有所貢獻。」