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當年紅衫軍身分被質疑求官 姚立明：拚社運又不是當官

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影

民眾黨立委陳昭姿今天質疑，司法院副院長被提名人姚立明趨炎附勢，哪裡有糖吃就去哪裡，絕口不提紅衫軍是為求官表效忠，姚立明聽聞後反駁，參與不同黨派跟吃糖沒有關係，如同當年幫助民眾黨主席柯文哲，至於紅衫軍就是社會運動，不是什麼職務或者頭銜。

立法院全院委員會下午審查姚立明人事案，陳昭姿詢問時指出，依照司法院組織法規定，大法官必須符合特定條件，賴清德總統提名7名人選，其中有3位法學研究員、2位教授及1位法官，僅有姚立明的提名理由為參與憲政改革、熟稔政府體制，過去是跨越不同黨派的政治領袖。

陳昭姿質疑，跨越黨派必須跨出各黨派，並且促進社會溝通與和諧，而非引起社會對立，甚至趨炎附勢，哪裡有糖吃就去哪裡，這是政治變色龍。

姚立明表示，他不同意這種說法，因為參與各種不同黨派，根本跟吃糖沒關係，就像當年幫助柯文哲選舉，不但沒糖吃，還要負擔一大部分經費。

陳昭姿再指，姚立明過去擔任新黨立委，後來也創立紅黨競選立委，曾經任職小英基金會董事、柯文哲競選總幹事、賴清德總統競選主委，然而卻在自傳漏掉最響亮、廣為人知的抬頭，就是紅衫軍副總指揮，難道是為了爭取綠營立委支持，還是為了求官表效忠，因此才故意不寫上經歷。

姚立明表示，紅衫軍根本就是社會運動，不是什麼職務或者頭銜，「我從來也不是，是媒體賦予我副總指揮」，過去也從未向紅衫軍總指揮施明德要求職務，不需要否認過往經歷，僅是被邀請參與其中。

陳昭姿質疑，紅衫軍曾經被指控帳目不清，姚立明則反駁，從來就沒有帳目不清，當時所有的活動餘款，全數捐給4個不同公益團體。

陳昭姿說，時任台南市議員、現任民進黨立委王定宇當年提出指控，不僅質疑紅衫軍帳目不清，甚至認為根本就是詐騙集團，施明德等人還因此提告，姚立明則回應，自己完全不知道，因為並沒有參與，「誰對他提告，我也不知道，至少與我無關。」

司法院 姚立明 陳昭姿

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