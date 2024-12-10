原來是「被動變色龍」？姚立明自爆每次「被邀」的過程

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明，針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示不忠於特定政黨，不忠於特定意識形態主張，只忠於專業和良心。

對於政治經歷曾跨越不同黨派被認為是「變色」，是一種不忠誠的表現，姚立明表示他不只幫總統賴清德與台北市前市長柯文哲打過選戰，連立法院長韓國瑜當年參選高雄市長時也曾找過他。