原來是「被動變色龍」？姚立明自爆每次「被邀」的過程

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攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明（圖），針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明，針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍」，姚立明表示不忠於特定政黨，不忠於特定意識形態主張，只忠於專業和良心。

對於政治經歷曾跨越不同黨派被認為是「變色」，是一種不忠誠的表現，姚立明表示他不只幫總統賴清德與台北市前市長柯文哲打過選戰，連立法院長韓國瑜當年參選高雄市長時也曾找過他。

姚立明回答時表示「我不曉得，我全是被動的，我被動的被柯文哲邀請、我被動的被施明德邀請、我被動的被賴清德邀請，我甚至於被動的參與新黨選舉立委，沒有一個是我主動，所以不是變不變的問題，而是我沒有把任何人當做一個對手，甚至於韓國瑜在選市長之前邀請我，我跟他談過以後，你們都不知道。」姚立明強調接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。

針對立委吳宗憲（圖）等委員批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影
針對立委吳宗憲（圖）等委員批評「政治變色龍」，姚立明表示接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。記者曾學仁／攝影

司法院 姚立明 韓國瑜

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