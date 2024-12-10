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藍委問廢死態度 張文貞：捍衛憲法法庭裁判

台灣醒報／ 台北報導
司法院長被提名人張文貞10日在立法院接受立委審查人事同意權詢問。記者曾學仁／攝影
司法院長被提名人張文貞10日在立法院接受立委審查人事同意權詢問。記者曾學仁／攝影

過去支持廢死的司法院長被提名人張文貞上任態度會轉彎？她10日出席立法院審查大法官人事同意權會議時，被藍委陳玉珍質疑，張過去支持廢死，是否贊成「死刑合憲」的113年憲字第8號判決？張文貞僅回應說，她必須遵守憲法法庭做成的判決。藍委楊瓊瓔追問她未來是否會推動「終極廢死」？張文貞則說，這並非最急迫的議題。

遵守憲法法院判決

立法院10日全院委員會審查大法官人事提名案，國民黨立委陳玉珍詢問張文貞，憲法法庭今年10月做出憲判法第8號判決，判決死刑應經各級法院合議法官一致決，被在野黨抨擊為實質廢死，張文貞本身是否贊同憲判法第8號判決？她回應說，大法官是基於最嚴格正當程序的考量，她必須遵守憲法法庭做成的判決。

「但你在個人著作與文章中，都直接表態支持廢死！」陳玉珍質疑，張文貞在立法院不敢說贊同廢死。對此，張文貞反駁說，並不是如此，她是因為尊重法治，任何國家的司法最高職位的被提名人，一定需要遵守該國憲法法庭的裁判。陳玉珍不滿稱，張文貞始終不願意針對問題回答，張則說，作為將來憲法法庭的審判長，她必須捍衛的就是憲法法庭的裁判。

死刑非急迫議題

楊瓊瓔追問，張文貞未來是否會推動「終極廢死」，以及啟動社會溝通？張文貞則說，她將來若作為審判長，她希望能按照過去程序、制度取向的憲法解釋跟裁判，大法官不應輕易的替社會做成決定，應該多點討論空間，憲法法庭已經明確宣判死刑合憲，所以這個議題在台灣社會，現在並不是最急迫的議題。

民進黨立委李昆澤則提到，目前台灣共有約2195位法官，卻有380萬件，法官變成高壓力過勞的工作，長期面臨高度身心壓力，今年4月發生法官墜樓，未來是否有具體政策來改善過勞問題？

增加法官員額、簡化裁判

張文貞回應，法官員額希望立法院可以大力支持增加，很多司法案件困在法院，會讓相關產業無法有效往前走。

楊瓊瓔也詢問相關議題，張文貞說，會透過紓減案源，讓和解機制發揮，目前每十萬人只有九位法官，不到歐洲國家的中位數，未來應讓法官處理案件優化，簡化裁判書，增加法官及相關司法人員的員額。【更多精采內容，詳見

廢死 張文貞 憲法法庭

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