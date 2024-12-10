司法院人事被提名！挨批政治變色龍 姚立明喊冤：韓國瑜選市長也邀請我

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，副院長被提名人姚立明由於過往跨黨派參與政治活動，被外界質疑為「政治變色龍」。姚立明表示，他全部都是被動的，沒有一個是他主動的，甚至連立法院長韓國瑜在選市長之前也邀請他。

立法院全院委員會今天下午審查姚立明人事案，國民黨立委王鴻薇細數姚立明過往參與的政治活動，包括新黨提名擔任立委、2006年參與倒扁行動、民眾黨主席柯文哲第一次競選台北市長時擔任競選總幹事，之後又擔任賴清德總統競選時的主委，是何種理由變來變去？

姚立明說，「我不曉得，我全是被動的，我被動的被柯文哲邀請、我被動的被施明德邀請、我被動的被賴清德邀請，我甚至於被動的參與新黨選舉立委，沒有一個是我主動，所以不是變不變的問題，而是我沒有把任何人當做一個對手，甚至於韓國瑜在選市長之前邀請我，我跟他談過以後，你們都不知道。」他強調接觸任何的政治人物 ，不需要排斥任何人。

王鴻薇也質疑姚立明在口頭報中提到「一生不求官」，指儘管姚立明沒有求官，但其太太楊芳玲曾任台北市法制局長，也曾被蔡英文前總統推薦為監察委員。

姚立明說，當時柯文哲選完之後，詢問他是否可以幫忙，但他拒絕，之後柯文哲改問是否可以麻煩他太太幫助，他說他不能決定，就走了，後來柯文哲自己打電話給他太太，回家才知道，「這跟我求官應該沒有關係吧。」