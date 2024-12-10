快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

聽新聞
0:00 / 0:00

姚立明不認政治變色龍 「始終是中華民國論述」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
司法院副院長被提名人姚立明。圖／取自國會頻道
司法院副院長被提名人姚立明。圖／取自國會頻道

司法院副院長被提名人姚立明今表示，很多人說他是「政治變色龍」，但他始終是主張中華民國論述，無論後來參與哪個政治團體，都是以此為基礎，沒有「變色」問題。他也說，接受提名時就深知，通過審查的機會很小，但仍願意盡心盡力。

立法院今天舉行全院委員會，審查司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明。

民進黨立委邱議瑩詢問姚立明，其參與政治經歷豐富，從新黨、紅黨、柯文哲到民進黨，中間幾經轉換過程，究竟中心政治信仰是什麼？姚立明指出，他在新黨時的憲政主張就是中華民國，從來沒有改變這個論述。

姚立明說，中華民國不是討論的對象，只有如何在憲法定位中華人民共和國，才是要面對的憲法問題，中華人民共和國若不是叛亂團體，就是一個被我國承認接受的國家，當然是兩個國家概念。

姚立明表示，所謂的兩國，不是針對中華民國討論，而是中華人民共和國，如果今天還有人將中華人民共和國定位為叛亂團體，這是不符合現實，因為憲法裡也沒這樣規範，政治實務上也不可能，所以是兩個國家。

邱議瑩問，國民黨立委推動憲法訴訟法修法，試圖癱瘓憲法法庭，如何應處？姚立明表示，他不會對立院審議中法案置喙，但要提醒若憲法法庭被癱瘓，傷害最深的恐怕會是立院本身和人民。

姚立明指出，憲法法庭超握9成案件都是和人民權益相關案件，若無法進行釋憲，自然損及人民權利；再者，削弱憲法法庭職權，並非有利於立法權凌駕行政權，剛好相反，因為行政權是更全面的權力，若今天立院通過法案，行政院拒絕執行，少了憲法法庭角色，立院將蒙受其害。

姚立明 憲法法庭

延伸閱讀

司法院副院長審查 姚立明：一生不求官、非總統酬庸

陳玉珍帶印尼神像 詢問司法院長被提名人張文貞

邱議瑩、賴瑞隆為卡「C位」翻臉？市長陳其邁說話了

美麗島雜誌社原址懸掛首面真人看板 邱議瑩：致敬人權前輩

相關新聞

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，在典禮上賴清德與韓國瑜並肩而坐、...

死刑須一致決 司法院長被提名人張文貞：美國聯邦法院也是

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，國民黨立委陳玉珍問是否認為憲法法庭也應一致決，司法院長被提名人張文貞否定，直...

質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯...

陳昭姿質疑不提紅衫軍求官表效忠 姚立明：非職務頭銜

民眾黨立委陳昭姿今天質疑，司法院副院長被提名人姚立明趨炎附勢，哪裡有糖吃就去哪裡，絕口不提紅衫軍是為求官表效忠，姚立明聽...

陳菊：持續追求人權 台灣要與反極權同行

諾貝爾和平獎得主、俄羅斯人權組織「紀念」在今天世界人權日到台灣演講。國家人權委員會主委陳菊說，人權不是一天的活動紀念，「...

原來是「被動變色龍」？姚立明自爆每次「被邀」的過程

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，下午續審司法院副院長被提名人姚立明，針對待過不同政黨，被外界批評「政治變色龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。