姚立明不認政治變色龍 「始終是中華民國論述」

司法院副院長被提名人姚立明今表示，很多人說他是「政治變色龍」，但他始終是主張中華民國論述，無論後來參與哪個政治團體，都是以此為基礎，沒有「變色」問題。他也說，接受提名時就深知，通過審查的機會很小，但仍願意盡心盡力。

立法院今天舉行全院委員會，審查司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明。

民進黨立委邱議瑩詢問姚立明，其參與政治經歷豐富，從新黨、紅黨、柯文哲到民進黨，中間幾經轉換過程，究竟中心政治信仰是什麼？姚立明指出，他在新黨時的憲政主張就是中華民國，從來沒有改變這個論述。

姚立明說，中華民國不是討論的對象，只有如何在憲法定位中華人民共和國，才是要面對的憲法問題，中華人民共和國若不是叛亂團體，就是一個被我國承認接受的國家，當然是兩個國家概念。

姚立明表示，所謂的兩國，不是針對中華民國討論，而是中華人民共和國，如果今天還有人將中華人民共和國定位為叛亂團體，這是不符合現實，因為憲法裡也沒這樣規範，政治實務上也不可能，所以是兩個國家。

邱議瑩問，國民黨立委推動憲法訴訟法修法，試圖癱瘓憲法法庭，如何應處？姚立明表示，他不會對立院審議中法案置喙，但要提醒若憲法法庭被癱瘓，傷害最深的恐怕會是立院本身和人民。

姚立明指出，憲法法庭超握9成案件都是和人民權益相關案件，若無法進行釋憲，自然損及人民權利；再者，削弱憲法法庭職權，並非有利於立法權凌駕行政權，剛好相反，因為行政權是更全面的權力，若今天立院通過法案，行政院拒絕執行，少了憲法法庭角色，立院將蒙受其害。