藍白破局柯文哲爆轉向「柯盧配」？議員問盧秀燕為何一直搖頭

台中市民進黨市議員鄭功進今質詢，鏡周刊報導，指總統大選藍白合破局後，柯文哲曾透過中間人找盧秀燕，希望「柯盧配」，雖然沒有媒合成功，隨後促成柯文哲為國民黨台中年輕立委拍片助選，盧則找蔡壁如入市府擔任顧問？鄭認為推理符合現況，問盧是否如此？盧秀燕說，無關市政，她在議會不回應選舉與政治問題。

鄭功進說，無風不起浪，據鏡周刊報導，民眾黨知情人士爆料，侯柯藍白合破局後，柯文哲透過藍營人士，可能是現任台中市副市長之一，擔任中間人，建議「柯盧配」？另有人說透過當時的立委候選人羅廷瑋當中間人，鄭功進追問盧秀燕及在副市長黃國榮是否有此事？

據了解，柯文哲與中間人打電話，對方把來電設為「小羅」，所以被誤以為是綽號「小羅」的台中市立委羅廷瑋；羅廷瑋也否認有居中傳話。知情人士也透露蔡壁如決定到海線選立委，有多種因素，一是蔡其昌時任立院副院長，成為民眾黨有意打擊新系的目標；另民眾黨在海線支持度高，蔡到台中參選時還由幕僚向媒體詢問市長電話，向盧市長打招呼，看來不像有所謂的交換條件。

盧秀燕面對議員質詢也搖頭不答，直到鄭功進一再點名，盧才站起來回應，感謝議員看重，她在議會不針對選舉與政治回應，因無關市政。黃國榮也說請議員「不要相害。」

鄭功進一再逼問，這當然有關市政，且民眾黨的懷疑合理，因當時選舉有柯文哲後期幫國民黨台中市三位（實際兩位）立委侯選人錄影片助選；市長盧秀燕在選後也邀請民眾黨前立委蔡壁如進市府擔任有給職顧問，是否兩人交換條件？盧秀燕未回應。

鄭功進表示，盧秀燕是否日後還用得到民眾黨？如此的條件交換，是為藍白合2.0未來大選鋪路？他問盧秀燕為何一直搖頭？要選總統就要大方，「有就有！」但盧秀燕從頭到尾都未正面回應。