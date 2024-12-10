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波蘭副議長訪台 憂威權國家大串聯！吳釗燮：台、波攜手面對

中央社／ 台北10日電
國家安全會議秘書長吳釗燮9日與波蘭參議院訪問團進行晚宴。圖／國安會提供
國家安全會議秘書長吳釗燮9日與波蘭參議院訪問團進行晚宴。圖／國安會提供

國安會秘書長吳釗燮宴請波蘭參議院副議長卡明斯基所率訪團表示，目前國際局勢正進入轉折階段，台波應持續合作，攜手因應變局，共同為國際和平穩定做出貢獻。卡明斯基表示，現今威權主義國家正在相互支援，不斷試圖擴大影響力，此時民主陣營的團結合作更顯重要。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，吳釗燮9日晚間宴請波蘭參議院副議長卡明斯基 （Michał Kamiński另譯卡敏斯基）所率領的訪問團，雙方就印太與歐洲區域情勢、俄烏戰爭、台波雙邊合作及威權主義擴張等議題充分交換意見。

吳釗燮首先歡迎訪團來訪，並感謝波蘭國會多次通過決議，支持台灣參與國際組織及台海和平穩定。台灣和波蘭為理念相近夥伴，皆身處威權主義擴張的最前線，目前國際局勢正進入轉折階段，台波應持續合作，攜手因應變局，共同為國際和平穩定做出貢獻。

卡明斯基回應指出，波蘭與台灣歷史經驗相似，均曾由專制走向民主，雙方關係建立在共享價值之上。現今威權主義國家正在相互支援，不斷試圖擴大影響力，此時民主陣營的團結合作更顯重要。此次率波蘭國會跨黨派議員訪台，即是要展現對台灣和民主的具體支持。

「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（KrzysztofTruskolaski）也表示，該小組是波蘭國會內最大的友外組織，共有110名來自不同黨派國會議員加入，小組成員對支持民主台灣的信念一致且堅定不移。

吳釗燮 波蘭 議員

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