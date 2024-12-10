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外送平台合併案延長審議 藍質疑公平會要放水

中央社／ 台北10日電
外送平台業者Uber Eats併購foodpanda，恐成「外送巨獸」。此案事涉公平會，國民黨立院黨團10日喊話，公平會別想以此綁架人事案。記者屈彥辰／攝影
外送平台業者Uber Eats併購foodpanda，恐成「外送巨獸」。此案事涉公平會，國民黨立院黨團10日喊話，公平會別想以此綁架人事案。記者屈彥辰／攝影

兩大外送平台合併案，公平會延長審議期限至明年3月21日。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，公平會不該用任何理由拖延審查，質疑延長審議期限就是要放水，呼籲行政院、公平會不可以犧牲外送員、消費者及商家權益，也不要想綁架人事同意權案。

公平會副主委陳志民表示，合併案都依法審議，針對此案重新界定市場，估算最新的市占率數字，並非沿用先前數據，但也可能重新調查後與先前數據接近，相關調查後續也要經過委員會審議，外界不用先做太多解讀。

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會表示，此案結合後市場集中度增高、具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議，並將重新界定市場及估算市占率，結果最遲將於明年3月21日前出爐。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委楊瓊瓔、洪孟楷等人，今天在立法院國民黨團召開「外送平台合併審議案 公平會等什麼？」記者會。

王鴻薇表示，兩大外送平台合併案眾所矚目，公平會本應在19日前准駁，昨天卻突然宣布延長到明年3月，更令人不解的是，兩大平台合併，市占率高達近9成，絕對已到壟斷局面，但公平會卻要重新界定市場及估算市占率，擔心公平會是否受到什麼樣的壓力，要延長審議期限。

王鴻薇指出，公平會日前針對外送平台合併陸續舉辦4場公聽會，但根據資料，包括外送員團體、餐飲相關團體及消保團體，沒有任何一方支持合併，全部都擔心合併對市場衝擊、勞權傷害、剝削餐飲業者利潤，以及擔心業者將成本轉嫁給消費者，百害無一利。

王鴻薇表示，國民黨團會持續追蹤，質疑公平會延長審議期限就是放水的先聲，呼籲行政院、公平會不可以偷天換日，犧牲外送員、消費者及商家權益；她也警告公平會，不要想用本案綁架在立院要審查人事同意權案。12月19日是最後期限，期盼公平會懸崖勒馬，給社會合理交代，不該用任何理由拖延審查。

楊瓊瓔指出，公平會目前有7位委員，主委、副主委等4位委員的任期將在明年1月底屆滿，公平會主委李鎂9月時稱如果人事案卡關，委員人數少就容易流會，而李鎂也是下任公平會主委被提名人，這樣說法是在官位保衛戰嗎，要求立法院直接埋單所有的人事案。

洪孟楷表示，過去好樂迪、錢櫃合併，公平會4次否決，理由包含結合後市占率達45%，連45%都被否決了，兩大外送平台結合後，市占率將近9成，公平會還要考慮什麼。當時認為錢櫃、好樂迪合併，即便承諾不漲價、不減少服務內容，但長期仍無法解決因對手消除而漲價的可能性，這個理由放到外送平台合併案中，是否仍有漲價可能性，呼籲公平會昨非不要今是，不要因人設事。

國民黨 外送平台 市占率

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