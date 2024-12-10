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柯文哲有神祕支票？黃國昌接班有變？民眾黨3個字回應惹人遐想

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨上午舉行防災士中隊成軍記者會，秘書長周榆修（右二）立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、張啓楷等人出席，對於颱風、地震、各種自然或人禍造成的災害，往往讓民眾的生命財產受到威脅，為了降低災害帶來的風險，台灣民眾黨成立「防災士中隊」，為台灣社會隨時補充安全又可靠的防災生力軍，推動專業防災士是以「自助、互助、合作」為原則，以期能在災害來臨時，扮演「政府與市民間的橋梁」。記者曾吉松／攝影
民眾黨上午舉行防災士中隊成軍記者會，秘書長周榆修（右二）立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、張啓楷等人出席，對於颱風、地震、各種自然或人禍造成的災害，往往讓民眾的生命財產受到威脅，為了降低災害帶來的風險，台灣民眾黨成立「防災士中隊」，為台灣社會隨時補充安全又可靠的防災生力軍，推動專業防災士是以「自助、互助、合作」為原則，以期能在災害來臨時，扮演「政府與市民間的橋梁」。記者曾吉松／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，傳出檢廉查獲8張神祕支票、民眾黨主席柯文哲指定立委黃國昌接班有變。民眾黨秘書長周榆修今天聽聞後直言，「又來了，重複的劇情不斷重演」，這些都當成劇情來看就好。

媒體報導，檢廉偵辦柯文哲貪汙弊案出現重大進展，辦案人員在行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，相關金流早已全部遭到掌握，總計不法金額超過1億餘元。另外，去年底藍白合破局後，柯文哲聯繫台中市長盧秀燕傳達政治主張，希望促成「柯盧合」的企圖不言可喻。

民眾黨上午舉行防災士中隊成軍記者會，周榆修會後受訪時表示，「又來了，重複的劇情，一直不斷地演」，柯文哲被搜索的當天，自己有跟他通過電話，「主席請我們配合檢廉，還趕快請同仁開門」，至於所謂透過小電視掌握案情、黃國昌接班生變，這些都當作劇情來看就好。

至於外傳柯文哲居中聯繫盧秀燕，周榆修聽聞後表示，沒有這回事，「從哪裡冒出來的，請放消息的人出來講清楚。」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則反問媒體，是否有除了鏡週刊以外的問題，「我真的沒有時間待在這邊，回覆那個莫名其妙的週刊，他們所寫的任何東西」，並且強調沒有對在場記者不敬，自己本來有事要先離開，如果是要回答這種問題，「對不起，我真的沒有這個時間。」

面對媒體詢問，民眾黨代表選舉落幕，立委黃國昌、黃珊珊為首的「雙黃派」成為最大派系，傳出黃珊珊有意爭取中評委力拚復權，黃國昌強調，對於民眾黨所有黨公職，現在最重要的事情就是把工作做好，不要辜負支持者的期待跟託付，「這種莫名其妙的放話，大可不必，適可而止，對於政黨的發展、民種種福祉毫無幫助。」

黃珊珊則笑說，「雙黃突然間有40幾席，好可怕喔」，無中生有的假新聞不需要回應，任何人想要分裂、拆散、撕裂民眾黨，全部都是空想。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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