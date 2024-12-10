朱亞虎認罪200萬交保 恢復自由身首度北檢應訊

台北地檢署偵辦京華城容積率案，朱亞虎日前認罪具保200萬元，離開台北看守所，今天是他恢復自由身後首度至北檢應訊，下午2時許朱亞虎在律師陪同下現身，他步伐緩慢進入北檢，上樓梯時也小心扶著樓梯扶手，不發一語入偵查庭應訊。

朱亞虎為台北市前兵役處處長、鼎越開發公司前董事長，也是沈慶京心腹，朱偵查中坦承貪汙行賄，檢方認為已無羈押必要，聲請對朱200萬元具保停止羈押，法官同意後，今年11月22日經友人辦保，兒子持釋票至台北看守所辦理出監，上車前朱向守候的媒體致意。

檢方追查京華城容積率一路暴增為840％，認定朱亞虎為沈慶京心腹，朱出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款二百一十萬「政治獻金」給民眾黨，實則是沈慶京為答謝柯文哲協助的「前金」，朱亞虎曾傳訊息給柯的「大帳房」李文宗說，「7人210好了，感謝560」；檢方也懷疑而容積率擴增到840%後，沈慶京涉貪汙行賄柯文哲1500萬元。

鏡週刊今報導檢方偵辦柯文哲案直指，原以為是USB隨身碟記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，實際上是另一個行動硬碟，其中還有8張巨額支票影像，且柯案不分金額累積超過上億元等。對此台北地檢署表示，偵查中個案，不便回應。