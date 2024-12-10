派苗博雅當奇兵迎戰蔣萬安？黨內人士分析綠內部這盤算

距2026北市長選戰還有2年，傳出民進黨有意與社民黨合作，推北市議員苗博雅挑戰現任市長蔣萬安。有民進黨內人士認為，這時間點拋出苗博雅，應是背後有派系支持，但並非賴系，因賴清德想要的是鄭麗君，不過也不討厭苗博雅。

這名綠營人士說，其實新潮流非常排外，目前普遍認為，現階段要挑戰蔣萬安的選將，評估最有實力的應是立委王世堅，但黨內核心人士並不喜歡王世堅，2026預期也應不會讓王世堅出來，所以先拋出有意與苗博雅循民主大聯盟形式合作，來試水溫。

至於其他派系，據了解，英系應該最支持王世堅征戰2026，但如果賴清德不讓王世堅出線，英系對苗博雅這人選，應該還可以接受。

挑戰2026呼聲也很高的民進黨立委吳思瑤今天則說，她非常欣賞苗博雅，也非常肯定苗，認為會是民進黨奇兵。至於她個人現在就是顧好黨團，不僅做好立委做好，也要將幹事長做好。

對於民進黨的2026，吳思瑤也分析，的確民進黨相對先天上會蠻劣勢，有三大劣勢，包括第一是台北市的基本盤結構；另外就是面對的是蔣萬安連任；第三蔣在國民黨內有蔣家人後代、藍營儲君地位，的確挑戰難度高，所以她認為，民進黨2026要打奇兵選戰方向絕對是對的，也是好的，因有時候用正規軍未必能占到便宜，用奇兵或許就可以達到出奇不意的效果。

不過也有不具名綠營人士認為，這個模式黨內根本都沒討論，但如果派苗博雅出戰，「恐怕就是恭喜蔣萬安了。」不過黨如果決定，各派系也沒有什麼支持不支持，只是這樣的人士安排，就會讓大家只是選舉過場而已。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，現在2026時間還沒到，黨內還要先凝聚共識，尊重與苗博雅合作的這個想法，不過民進黨內還是有許多優秀人許，絕對是要推出最強人選代表民進黨參選2026，也會積極徵詢會贏的人。