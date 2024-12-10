傳韓國瑜率團賀川普就職 李彥秀：能展現台灣多元價值

外傳總統府已經邀請立法院長韓國瑜代表總統出席美國總統當選人川普的就職典禮，國民黨立委李彥秀今天表示，由民意機關的立法院院長代表出席，更能向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。

李彥秀表示，賴總統依循過去的慣例，指派韓院長，代表出席明年1月美國總統就職典禮，代表了三層意義，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩、韓國瑜院長也是「現任院長」等級的特使，讓台灣更被看見、由民意機關的立法院院長代表出席，更能向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。

李彥秀強調，韓院長不僅是不二人選，也是最佳人選，「這是總統的一小步，也是未來更多可能的一大步。」

李彥秀呼籲，未來朝野要有更好的合作與溝通，還需要賴清德與民進黨更多的善意，負起執政黨該有的擔當，不要再放任網軍側翼抹黑、抹紅在野黨外，關於一些重要的民生政策法案，例如財劃法的修正，也能多聽聽在野黨的心聲，「不要在同胞裡找敵人。」未來朝野關係才會有更良性的互動與發展。

至於擔任台美國會議員聯誼會會長的國民黨立委柯志恩是否隨團，柯志恩說，目前成員未知，尚未獲得訊息。