提升司法信任 張文貞提召開司改成效評估推動委員會

立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人張文貞，立委關注如何提升司法信任度等議題。張文貞除提出書面報告，也說會召開司改成效評估及推動委員會，要優化資訊、案件管理系統。

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人張文貞。民進黨立委李昆澤詢問，未來要推動的司法改革重點為何，以及如何提升人民對於司法的信任度。

張文貞說，上任後第一件要做的事，是要將過去司改措施彼此抵銷的部分，基於實證檢討，她將召開司改成效評估及推動委員會，做跨平台的協作，會用減法思維大力勇敢地去做。

張文貞提到，現在有非常多的國家推動法律業務或法律風險相關保險，讓人民除了到法院外，也能接受更多的法律協助，這是她未來希望能推動的，尤其現在的律師有6成以下都未滿40歲，他們年輕有活力，也有很多新方法與思維。

李昆澤表示，前司法院長許宗力曾說其任內最大遺憾，就是未能落實訴訟程序的金字塔化，而訴訟程序朝金字塔化走，是希望能有效分配司法資源、減輕法官負擔，進而改善資法環境。

張文貞認為，本來中華民國憲法想像的就是金字塔型訴訟程序，不過現在卻是水桶型，要改成金字塔型非常困難，會涉及人民上訴等問題。

至於如何優化司法程序運作狀況，張文貞說，要想達到金字塔型，就要能做到堅實的第一審，而除了在訴訟法及相關程序設計外，她認為還有一個可以讓法官專業效能很快提升的部分，就是要優化資訊系統及案件管理系統，當人民在用平板的時代，各級法院卻都還在用紙本，這是急需加以改革之處。

國民黨立委葉元之則提及韓國總統尹錫悅日前突襲宣布緊急戒嚴，韓國國會隨後表決解除戒嚴一事，詢問中華民國憲法、戒嚴法有無修法必要，及如果韓國的狀況發生在台灣，且是在立法院休會期間，有沒有機制可以立即解嚴。

張文貞說，目前中華民國憲法關於緊急狀況的法制，只有戒嚴跟緊急命令，而緊急命令相關程序，過去在憲法的增修上有較明確的條文，但憲法第39條的戒嚴程序，從過去到現在一直沒有修改，但根據目前的文字內容，有立法形成的空間。

張文貞認為，憲法第39條規定「總統依法宣布戒嚴，但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時，得決議移請總統解嚴」，從文字內容來看，並沒有規範立法院通過或追認的時間，因此這是憲法條文給予立法院空間，也不需要受到戒嚴法第1條條文的拘束。

楊瓊瓔追問，是否認同外界質疑，這次憲法法庭判決死刑釋憲案合憲是實質廢死。張文貞說，她認為外界忽視了大法官在這次釋憲的第一句話，開宗明義就說死刑是合憲。

張文貞表示，對於死刑的相關爭議，大法官已經明確表示死刑是合憲，她認為這議題在台灣社會現在不是一個急迫的議題，目前有好多司改議題，包括立委們詢問時提到的交通、醫療、各式各樣的司法糾紛，以及相關制度和法院效能，這些議題應當是重要任務。

楊瓊瓔詢問時並質疑，張文貞被認為是廢死立場堅定明顯，如果擔任司法院長，是否會推動完全廢死。張文貞說，這是外界對她的誤解，她作為司法職位的被提名人，必須遵守憲法解釋和憲法裁判。

國民黨立委陳玉珍詢問時也追問張文貞對於死刑存廢議題立場。張文貞說，尊重法治，任何國家的司法最高職位被提名人，一定必須遵守這個國家憲法法庭所做成的裁判。