蔣萬安：雙城論壇促進城市交流 用心是為兩岸和平

雙城論壇將登場，台北市長蔣萬安在今天市政會議表示，雙城論壇用心是為了兩岸和平，這是兩岸之間難能可貴的官方對話平台， 交流比不交流好，相互了解比相互誤解好。

2024年台北上海城市論壇17日將登場，今年輪到台北市主辦；挨批並未在市長蔣萬安承諾的雙方對等、中共不擾台等承諾下進行。

蔣萬安在今天市政會議上表示，過去幾年兩岸幾乎停止交流，很多國家認為台灣兵凶戰危、視為地緣政治的高風險區，也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。在這樣形勢之下，雙城論壇成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。

蔣萬安重申兩岸之間越困難的時候，越需要溝通交流，「交流比不交流好，相互了解比相互誤解好」，在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意。

蔣萬安說，舉辦雙城論壇的目的是要促進城市交流，「我們的用心，當然是為了兩岸和平」，對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心，希望所有相關人員全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。

蔣萬安表示，去年是上任後第一次舉辦雙城論壇，帶著北市超過100人的訪團到了上海，非常順利，有著很好的市政交流。今年輪到北市當主人，是任內第一次在台北舉辦，也是6年來第一次在台北實體舉行雙城論壇，一定會竭誠接待102人的上海團，雙方來往都是上百人的規模，會用同等待客之道持續推動兩座城市之間的交流。