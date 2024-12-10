死刑存廢議題 張文貞：遵守憲法法庭判決

立委關注司法院長被提名人張文貞如何看待死刑存廢議題，張文貞今天在立法院全院委員會答詢時表示，身為未來司法院長和審判長的被提名人，必須遵守憲法法庭的判決，這次憲法法庭的判決，一開始就很明確提到，大法官認為死刑在目前是合憲。

憲法法庭9月20日判決死刑釋憲案合憲，但限縮適用範圍，憲法法庭認為，生命權固屬最重要的憲法權利，而非絕對不可侵犯的權利。而死刑是剝奪生命權的極刑，必須踐行最嚴密正當的法律程序。

立法院全院委員會今天審查司法院長被提名人張文貞，國民黨立委楊瓊瓔詢問張文貞，是否支持釋憲判決。張文貞回應，大法官憲法法庭的判決認為死刑是合憲，在程序和實體做了非常多的要求，這不表示將來死刑判決一定完全沒有辦法做成。

面對楊瓊瓔詢問對於死刑存廢議題立場，張文貞數度重申，她身為司法職位的被提名人，必須遵守憲法解釋和憲法裁判。張文貞說明，任何人在美國、德國也都一樣，一旦身為審判長的被提名人角色，唯一的立場就只有遵守憲法法庭的裁判。

張文貞指出，這次憲法法庭的判決，一開始就很明確提到，大法官認為死刑在目前是合憲，所以在這樣一個合憲的憲法解釋、憲法裁判底下，必須予以遵循。

楊瓊瓔追問，是否認同外界質疑，這次憲法法庭判決死刑釋憲案合憲是實質廢死。張文貞說明，她認為外界忽視了大法官在這次釋憲的第一句話，開宗明義就說死刑是合憲。

張文貞表示，對於死刑的相關爭議，大法官已經明確表示死刑是合憲，她認為這議題在台灣社會現在不是一個急迫的議題，目前有好多司改議題，包括幾位立委詢問時提到的非常多交通、醫療、各式各樣的司法糾紛，以及相關制度和法院效能，這些議題應當是重要任務。

楊瓊瓔詢問時並質疑，張文貞被認為是廢死立場堅定明顯，如果擔任司法院長，是否會推動完全廢死。張文貞重申，這是外界對她的誤解，她身為司法職位的被提名人，必須遵守憲法解釋和憲法裁判。

國民黨立委陳玉珍詢問時也追問張文貞對於死刑存廢議題立場。張文貞回應，尊重法治，任何國家的司法最高職位被提名人，一定必須遵守這個國家憲法法庭所做成的裁判。

陳玉珍詢問時，還特別向張文貞展示一尊從印尼帶回來的藝術品，指出代表聚集正義的力量、正義的化身，強調司法很重要，期許公平正義要在心中。