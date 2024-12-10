民進黨首訪日本國民民主黨 林右昌盼政策面多交流

民進黨今天表示，黨秘書長林右昌9日拜會日本國民民主黨。林右昌說，這是民進黨與國民民主黨第一次正式接觸，國民民主黨是政策導向的政黨，期待未來雙方在政策面向上能有更多討論。

林右昌出訪日本，民進黨今天發布新聞稿表示，林右昌9日下午，拜會國民民主黨代表代行古川元久、眾議員玉木雄一郎等人，進行會談。

林右昌說，近年來民進黨進行了有史以來最大規模的社會投資，盡力將台灣經濟發展成果分享給全民，減輕人民生活負擔；而國民民主黨這次在日本大選中也提出了減稅與解決民生問題的政策主張，未來雙方可以有更多的交流。

民進黨指出，國民民主黨是2020年成立的新興政黨，有非常多的年輕議員。

林右昌表示，民進黨非常重視青年培力，鼓勵青年人參政，未來兩黨可以強化議員間的互訪。林右昌也代表兼任民進黨主席的總統賴清德邀請古川元久、玉木雄一郎訪問台灣，促進台日友好。